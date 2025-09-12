Juez Concepción Carhuancho pide apartar a Gutiérrez Ticse en demanda de Nicanor Boluarte

Concepción Carhuancho pidió que Gutierrez Ticse sea retirado como evaluador del caso en su contra que está en el TC | Composición: LR.

El juez Richard Concepción Carhuancho solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se abstenga de participar en el proceso iniciado en su contra, alegando una vulneración al principio de imparcialidad. Según el juez, Gutiérrez habría adelantado opinión pública sobre su caso, lo que iría en contra de la Ley Orgánica y el Reglamento del TC. El proceso constitucional contra Carhuancho busca apartarlo de la investigación penal seguida contra el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y otros, por el presunto delito de organización criminal.

La controversia se originó luego de que, durante una clase académica dictada en agosto de 2025, el juez Concepción Carhuancho utilizara una diapositiva en la que se vinculaba a Boluarte con una red delictiva, mientras aún se resolvía el pedido de prisión preventiva por el caso 'Waykis en la Sombra', donde se acusa al hermano de la presidenta de haber influido en el nombramiento de prefectos y subprefectos.

Curiosamente, ahora es Carhuancho quien argumenta que se dio un adelanto de opinión. El magistrado sostiene que Gutiérrez Ticse comprometió su imparcialidad al referirse a este hecho tanto en una audiencia pública del Pleno del TC como en un programa jurídico transmitido por internet. En ambos escenarios, el tribuno criticó que el juez hubiera presentado a determinadas autoridades como parte de una organización criminal en un caso abierto, insinuando así un prejuzgamiento.

En respaldo de su pedido, Carhuancho citó precedentes jurisprudenciales en los que el Tribunal Constitucional aceptó la abstención de un magistrado en situaciones similares. Asimismo, presentó como pruebas los registros audiovisuales de una audiencia realizada el 27 de agosto de 2025 y del programa jurídico en el que Gutiérrez intervino. Con ello, busca asegurar que el proceso en su contra se resuelva bajo estrictos estándares de independencia y neutralidad.