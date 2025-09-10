Ministro del Interior evita responder sobre búsqueda a Vladimir Cerrón: "No solo estamos enfocados en él"

Contra las cuerdas. El ministro del Interior, Carlos Malaver, evitó dar mayores detalles sobre los avances en la búsqueda de Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre vinculado a la presidenta en el caso Cofre. La consulta se le hizo durante una entrevista en RPP. Visiblemente nervioso al responder, el titular del Interior señaló que Cerrón no es el único objetivo de captura que tiene el Gobierno en estos momentos.

“Se han dado las disposiciones y no solo estamos enfocados en él (…)”, indicó Malaver. El ministro sugirió como hipótesis que gobiernos extranjeros estarían detrás de la fuga de Cerrón: “Hay mucha gente que maneja otro tipo de relaciones de carácter (…) influyente. Esas son las hipótesis que tenemos sobre inteligencias extranjeras con recursos económicos, lo que lo hace itinerante (…). Es muy probable que inteligencias extranjeras hayan apoyado a Cerrón”, añadió.

Malaver aseguró que no existe información oculta en torno al paradero del líder de Perú Libre: “La ciudadanía tiene que tener en cuenta y saber que hay transparencia”, afirmó. Sin embargo, hasta el momento su gestión no ha mostrado avances concretos en la captura del prófugo exaliado del Gobierno.

Cerrón se encuentra prófugo desde 2023, cuando fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva en el caso conocido como Aeródromo Wanka. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa y, en consecuencia, anuló la condena. No obstante, el líder de Perú Libre continúa prófugo debido a que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva por 24 meses en el caso Dinámicos del Centro, donde se le acusa de integrar una red delictiva enquistada en Junín.

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón

El colectivo de hackers Deface Perú logró vulnerar los sistemas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) y acceder a documentos altamente reservados. Entre los archivos difundidos se encontraba información sobre los movimientos y la ubicación del prófugo Vladimir Cerrón, datos que fueron expuestos públicamente a través de un canal de Telegram.

La filtración incluyó no solo reportes logísticos de los agentes de inteligencia, sino también detalles de las operaciones desplegadas por la Policía Nacional para ubicar a Cerrón. Según reveló el programa Punto Final, apenas dos días después de dictarse la sentencia en su contra, la DIRIN inició trabajos de vigilancia en un inmueble de la avenida Arequipa. Posteriormente, en enero de 2024, se documentó un presunto desplazamiento del exgobernador de Junín hacia la frontera con Bolivia. Además, en febrero de ese mismo año, se desarrollaron acciones en torno a embajadas de cinco países, junto con un monitoreo de su tránsito migratorio en territorio boliviano.

Las investigaciones también registraron en marzo contactos frecuentes entre Cerrón y una mujer ubicada en Ica, así como un frustrado operativo en Asia el 16 de enero de 2024, que pese a ser negado por el general Arriola, continuó generando seguimientos en esa zona durante los meses siguientes. Incluso en 2025 se reportaron rastreos en Huancayo, lo que evidencia que, a pesar de los esfuerzos desplegados en distintas regiones e incluso en fronteras internacionales, las autoridades aún desconocen el paradero real de Cerrón.