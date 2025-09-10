HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Ministro del Interior evita responder sobre búsqueda a Vladimir Cerrón: "No solo estamos enfocados en él"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, sugirió que gobiernos extranjeros podrían estar detrás de la fuga del líder de Perú Libre.

Carlos Malaver aseguró que el exgobernador de Junin no es el único objetivo de la PNP | Composición: LR.
Carlos Malaver aseguró que el exgobernador de Junin no es el único objetivo de la PNP | Composición: LR.

Contra las cuerdas. El ministro del Interior, Carlos Malaver, evitó dar mayores detalles sobre los avances en la búsqueda de Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre vinculado a la presidenta en el caso Cofre. La consulta se le hizo durante una entrevista en RPP. Visiblemente nervioso al responder, el titular del Interior señaló que Cerrón no es el único objetivo de captura que tiene el Gobierno en estos momentos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Se han dado las disposiciones y no solo estamos enfocados en él (…)”, indicó Malaver. El ministro sugirió como hipótesis que gobiernos extranjeros estarían detrás de la fuga de Cerrón: “Hay mucha gente que maneja otro tipo de relaciones de carácter (…) influyente. Esas son las hipótesis que tenemos sobre inteligencias extranjeras con recursos económicos, lo que lo hace itinerante (…). Es muy probable que inteligencias extranjeras hayan apoyado a Cerrón”, añadió.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

lr.pe

Malaver aseguró que no existe información oculta en torno al paradero del líder de Perú Libre: “La ciudadanía tiene que tener en cuenta y saber que hay transparencia”, afirmó. Sin embargo, hasta el momento su gestión no ha mostrado avances concretos en la captura del prófugo exaliado del Gobierno.

Cerrón se encuentra prófugo desde 2023, cuando fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva en el caso conocido como Aeródromo Wanka. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa y, en consecuencia, anuló la condena. No obstante, el líder de Perú Libre continúa prófugo debido a que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva por 24 meses en el caso Dinámicos del Centro, donde se le acusa de integrar una red delictiva enquistada en Junín.

PUEDES VER: Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

lr.pe

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón

El colectivo de hackers Deface Perú logró vulnerar los sistemas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) y acceder a documentos altamente reservados. Entre los archivos difundidos se encontraba información sobre los movimientos y la ubicación del prófugo Vladimir Cerrón, datos que fueron expuestos públicamente a través de un canal de Telegram.

PUEDES VER: InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

lr.pe

La filtración incluyó no solo reportes logísticos de los agentes de inteligencia, sino también detalles de las operaciones desplegadas por la Policía Nacional para ubicar a Cerrón. Según reveló el programa Punto Final, apenas dos días después de dictarse la sentencia en su contra, la DIRIN inició trabajos de vigilancia en un inmueble de la avenida Arequipa. Posteriormente, en enero de 2024, se documentó un presunto desplazamiento del exgobernador de Junín hacia la frontera con Bolivia. Además, en febrero de ese mismo año, se desarrollaron acciones en torno a embajadas de cinco países, junto con un monitoreo de su tránsito migratorio en territorio boliviano.

Las investigaciones también registraron en marzo contactos frecuentes entre Cerrón y una mujer ubicada en Ica, así como un frustrado operativo en Asia el 16 de enero de 2024, que pese a ser negado por el general Arriola, continuó generando seguimientos en esa zona durante los meses siguientes. Incluso en 2025 se reportaron rastreos en Huancayo, lo que evidencia que, a pesar de los esfuerzos desplegados en distintas regiones e incluso en fronteras internacionales, las autoridades aún desconocen el paradero real de Cerrón.

Notas relacionadas
Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

LEER MÁS
Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

LEER MÁS
Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

LEER MÁS
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS
Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota