Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Un grupo de hackers perteneciente a Deface Perú tomó control de la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) y reveló información de estricta confidencialidad, incluyendo el paradero y los movimientos del prófugo Vladimir Cerrón.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Estos datos fueron publicados en un canal abierto de Telegram, donde no solo se filtraron detalles logísticos de los agentes de inteligencia, sino también información sobre las operaciones para localizar a Cerrón.

PUEDES VER: Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Como se recuerda, Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia desde el 6 de octubre de 2023, cuando la Sala de Junín dictó en su contra una orden de prisión preventiva por el caso Aeródromo Wanka.

Paraderos y operaciones que realizó la PNP para localizar a Cerrón

De acuerdo con la información que debía permanecer confidencial y que los hackers publicaron en un canal de Telegram, la DIRIN inició dos días después de su sentencia labores de vigilancia en un edificio de la avenida Arequipa para localizar a Vladimir Cerrón, según reportó el programa Punto Final.

En enero de 2024 se registró un posible desplazamiento del exgobernador de Junín hacia la frontera con Bolivia.

La filtración también reveló que, en febrero del año pasado, se llevaron a cabo operaciones de inteligencia alrededor de las embajadas de cinco países en el Perú, además de un seguimiento de sus movimientos migratorios en Bolivia.

En marzo, la Policía Nacional identificó en Ica a una mujer cercana a Cerrón, con quien mantenía comunicación frecuente.

Asimismo, un operativo realizado el 16 de enero de 2024 en Asia no logró su captura. Aunque el general Arriola aseguró que Cerrón no estuvo allí, los registros de la DIRIN muestran que las labores de seguimiento continuaron en esa región durante febrero y marzo de ese año.

Es más, en 2025, los reportes muestran seguimientos en Huancayo. Desde Asia hasta las fronteras y embajadas internacionales, pasando por Huancayo. Lo que muestra que la PNP aún no tiene idea del paradero de Cerrón.