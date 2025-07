Perú Libre usó sede del Congreso para hacer propaganda política a prófugo Vladimir Cerrón

En un informe emitido este domingo por el programa Punto Final, se reveló cómo el grupo parlamentario Perú Libre usó espacios del Congreso y recursos públicos para realizar un acto que terminó siendo una evidente proclamación política a favor de su líder y fundador, el prófugo Vladimir Cerrón.

Dicho evento, que fue registrado oficialmente en la agenda parlamentaria como la 'Presentación de la memoria anual 2024-2025 del grupo parlamentario Perú Libre', se llevó a cabo el pasado 21 de julio en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Sin embargo, como evidenció Punto Final, lo que se vivió allí fue una ceremonia llena de símbolos partidarios, arengas como "¡Vladimir Cerrón, presidente!" y la lectura de un mensaje del propio Cerrón, a cargo de la funcionaria del Congreso Yakelyn Flores Peña.

"Yo no puedo disfrazar una actividad institucional como algo legislativo, cuando en realidad es casi una asamblea del partido", advirtió José Naupari, experto en derecho electoral, citado en el reportaje. "No necesito ser candidato para infringir el principio de neutralidad. Si estoy en una entidad pública, no puedo hacer propaganda", sostuvo.

Asimismo, congresistas como María Agüero, quien afirmó que "nuestro líder, Vladimir Cerrón Rojas, futuro presidente del Perú", el evento también contó con la presencia de la dirigencia nacional del partido, incluido Richard Rojas, ex operador de Pedro Castillo. A ellos se les presentó públicamente, se les entregaron documentos y se los mencionó por su cargo partidario, no legislativo.

Congresista Kelly Portalatino también estuvo presente en el evento de Perú Libre

Cabe resaltar que la congresista Kelly Portalatino, quien recientemente renunció a Perú Libre, también estuvo en la mesa principal y aunque ante cámaras aseguró que "no tengo logos, no presento logos dentro de mi despacho", lo cierto es que participó en un evento plagado de simbología partidaria, junto a arengas como "¡Vamos por la revancha!" o "¡Perú Libre es la fuerza del pueblo!"

El exministro de Justicia, José Tello, también cuestionó la legalidad y la ética del acto. "Leer un mensaje de un prófugo de la justicia en un evento del Congreso es éticamente inaceptable", declaró. Además, dijo que esto vulnera la neutralidad exigida por ley, sobre todo tras la convocatoria oficial a elecciones en marzo pasado. El artículo 32 de la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe explícitamente "realizar actos que favorezcan a una organización política durante una actividad oficial".

Mientras tanto, dentro de Perú Libre hubo contradicciones, ya que el vocero de la bancada, Flavio Cruz, intentó minimizar lo ocurrido. "Al partido se le ofreció un espacio para brindar un saludo", mencionó. Sin embargo, las imágenes mostraron algo muy distinto: banderas del partido, el logo del lápiz en todo el auditorio, arengas, y la lectura del mensaje de Cerrón con aplausos incluidos.