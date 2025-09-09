JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) archivó un informe de la Coordinadora de Fiscalización contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por una supuesta infracción a la neutralidad electoral, a poco de realizarse las Elecciones Generales 2026. El organismo electoral determinó que, pese a la cantidad de pancartas, paneles y pintas en las calles, no existen pruebas de que el López Aliaga usó su cargo para realizar campaña política.

El expediente N.° EG.2026002702 había alertado ante el JEE que detectaron 53 elementos con contenido proselitista ubicados en diversos distritos de Lima y Callao a favor de una eventual candidatura del burgomaestre para las elecciones presidenciales del próximo año. Esto, según el mencionado informe, se realizó mediante pintas murales, paneles, pancartas y banners con el nombre del López Aliaga, con frases como "presidente 2026", y con el símbolo y color de Renovación Popular.

Paneles en las calles con una eventual candidatura de López Aliaga. Foto: Difusión

Sin embargo, el JEE determinó que "no se ha acreditado que esos actos cumplan con las condiciones necesarias para atribuir infracciones en materia de neutralidad conforme lo requiere el artículo 33 del Reglamento". Es decir, "que corresponda a propaganda realizada en el marco de una actividad oficial o vinculada al ejercicio del cargo municipal, o que no siendo parte de una actividad oficial, exista en la invocación directa al cargo por parte del involucrado".

"(…) Si bien los elementos verificados contienen expresiones con evidente carga proselitista, no se advierten que se cumplan las condiciones exigidas por el Reglamento para que se configure las infracciones en materia de neutralidad, al no hacerse invocación a algún cargo público, motivo por el cual, en virtud del principio de tipicidad", se lee en el documento del JEE.

Por otro lado, el alcalde de Lima se defendió y "negó haber ordenado o financiado la colocación de los elementos cuestionados". Además, López Aliaga dijo que "dichos elementos no fueron generados en el ejercicio de su cargo, ni en el marco de una actividad oficial".

"Este JEE no puede dejar de expresar que no se pudo determinar responsabilidad debido a la ausencia de las condiciones requeridas por el Reglamento para que se configure la infracción, a pesar de que las pintas, paneles, pancartas y demás soportes propagandísticos contienen expresiones con evidente intención proselitista, con el objeto de posicionar a don Rafael Bernardo López Aliaga como candidato a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026, por parte de la organización política Renovación Popular", dijo el JEE.

Resolución del JEE

JEE exhorta a López Aliaga a no realizar actividades proselitistas

Por otro lado, en el punto 3.20 del expediente, el JEE exhortó a Rafael López Aliaga a no realizar actividades proselitistas mientras continúe ejerciendo funciones como alcalde de Lima.

La decisión se basa en que "se evidenciaron pintas, paneles, pancartas y otros soportes propagandísticos que contienen expresiones proselitista para posicionar a López Aliaga como candidato a la presidencia por la organización política Renovación Popular".

Decisión del JEE

En tanto, el JEE sugirió al área de fiscalización a continuar con las evaluaciones de los paneles en las calles a "fin de determinar si existen indicios de infracción a la regulación sobre propaganda electoral".