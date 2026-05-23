Este volcán inactivo sudamericano, con altitud de 6.268 msnm ostenta el récord según misiones geodésicas que resaltan su ventaja geocéntrica frente al Everest. | Ilustración con IA/ChatGPT

Este volcán inactivo sudamericano, con altitud de 6.268 msnm ostenta el récord según misiones geodésicas que resaltan su ventaja geocéntrica frente al Everest. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Aunque el monte Everest es la cumbre más alta con 8.848 metros sobre el nivel del mar, no representa el sitio terrestre más “cerca del espacio”, pues lo hace un volcán de Sudamérica. La evaluación tradicional basada en la altitud ignora cómo cambia la distancia hacia el núcleo del planeta según la geografía. De hecho, la medición estándar de elevación resulta insuficiente al calcular la proximidad real hacia el exterior planetario.

La Tierra posee forma de esferoide oblato, lo que altera la respuesta sobre cuál es el punto verdaderamente más próximo al espacio. Debido a la rotación terrestre, el diámetro ecuatorial supera al polar; por ende, las superficies cercanas a la línea ecuatorial se ubican físicamente más distantes del centro que otras latitudes.

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¿Cuál es el volcán sudamericano considerado el punto más cercano al espacio?

El Chimborazo, situado en la cordillera de los Andes en Ecuador, ostenta el récord geocéntrico como el sitio de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta. Debido a esta singularidad geométrica, esta elevación natural representa el punto más próximo al espacio exterior. Aunque actualmente es un coloso inactivo, su ubicación geográfica resulta determinante para obtener esa distinción global.

La cumbre andina alcanza una distancia de 6.384.415,98 metros desde el núcleo planetario, según confirmaron misiones geodésicas de científicos ecuatorianos y franceses con tecnología GPS, de acuerdo con el investigador Jean-Mathieu Nocquet. Esta medición oficial ratifica su ventaja frente a otras grandes montañas del mundo.

El fenómeno ocurre porque la forma de la Tierra presenta un ensanchamiento en la zona ecuatorial, lo que proyecta esta estructura geológica hacia el cosmos. Pese a que su altitud tradicional es de 6.268 metros sobre el nivel del mar, la geodesia y la geofísica validan este criterio alternativo de magnitud, que prioriza la cercanía con el espacio exterior.

¿Por qué el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra frente al Everest?

La cumbre del volcán supera al monte Everest en distancia respecto al centro terrestre debido a la forma oblata de nuestro planeta. El abultamiento en la zona ecuatorial provoca que cualquier elevación en esta área quede automáticamente más distante del núcleo que una cumbre ubicada a mayor latitud, a pesar de que esta última tenga una altitud superior sobre el nivel del mar.

De hecho, datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) confirman que la cima andina se localiza a más de 2.000 metros por encima del coloso asiático respecto al interior del globo. Esta peculiaridad geométrica le otorga el título oficial en el libro Guinness de los Récords como el "punto natural de la superficie más alejado del centro del planeta".

Finalmente, este fenómeno geográfico no es exclusivo de Ecuador, ya que otros macizos americanos, como el Huascarán, en Perú, también aventajan al gigante del Himalaya bajo esta medición específica. Sin embargo, ninguna otra cumbre en el mundo logra superar la marca geocéntrica absoluta que ostenta el coloso ecuatoriano.