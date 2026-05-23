Científicos han descubierto la mayor caldera volcánica del mundo, Apolaki, en el océano Pacífico, frente a Filipinas, superando a Yellowstone. | Ilustración con IA/ChatGPT

Científicos han descubierto la mayor caldera volcánica del mundo, Apolaki, en el océano Pacífico, frente a Filipinas, superando a Yellowstone. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Científicos descubrieron la mayor caldera volcánica del planeta oculta bajo el océano Pacífico, específicamente en la elevación Benham, frente a Filipinas. La estructura, bautizada como Apolaki —término filipino para "señor gigante"—, posee un diámetro aproximado de 150 kilómetros, dimensión que supera ampliamente a la de Yellowstone.

La revista especializada Marine Geology publicó la descripción de esta formación, cuyas características validaron geólogos internacionales y la Sociedad Geológica de Filipinas. Los análisis geoquímicos y de datación isotópica de las rocas volcánicas revelan edades entre 47,9 y 26 millones de años, lo cual sitúa su origen durante el período Eoceno.

¿Cómo se formó la caldera submarina más grande del mundo?

La colosal estructura circular Apolaki descansa sobre una meseta oceánica profunda. Su base se sitúa a 5.200 metros bajo la superficie, mientras que las cumbres más altas rozan los 2.500 metros de profundidad. Esta diferencia de altitud genera escarpes y relieves muy pronunciados en el fondo del mar.

Un artículo de la revista científica Marine Geology detalla que el macizo presenta rasgos típicos de un cráter colapsado. La morfología incluye un anillo hundido, bancos internos y una cúpula resurgente. Según los autores de la investigación, estos elementos demuestran “una historia volcánica multipolar con episodios tanto tranquilos como explosivos”.

Los análisis de batimetría y gravimetría revelan que esta provincia ígnea posee una corteza de roca magmática de hasta 14 kilómetros de espesor. El gran bloque rocoso emerge desde el lecho marino para dar forma a una enorme elevación con una marcada depresión central redondeada.

¿Cómo se descubrió la estructura volcánica Apolaki en el fondo del mar?

La geofísica marina Jenny Anne Barretto y su grupo de investigación hallaron Apolaki mediante el examen minucioso de relieves batimétricos previos de la elevación de Benham. La experta describió su asombro ante la magnitud de la formación: “La primera vez que reconocí que parecía una caldera, me hundí en mi silla. El tamaño, la enorme extensión de la caldera… es enorme. Tiene 150 kilómetros de ancho”.

El descubrimiento no requirió una nueva campaña oceanográfica, pues se basó en mapas y registros recopilados por el National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA). Los expertos emplearon mediciones multihaz, análisis gravimétricos, datos magnéticos y evaluaciones geoquímicas de muestras de roca recolectadas con anterioridad en la región. Esta metodología demuestra el valor de la información acumulada para desvelar secretos submarinos de escala global.

La publicación científica difundió el estudio revisado por pares, una validación internacional que impulsó la difusión del hito en la comunidad científica y en los medios de comunicación. El coloso subacuático recibió el nombre de Apolaki, deidad del sol y del combate en la mitología filipina.