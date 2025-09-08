El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se encuentra en Ginebra, Suiza, participando en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en reuniones con organismos internacionales. Su presencia en Europa no sería cuestionada de no ser porque enfrenta graves investigaciones fiscales en Perú y mantiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Ante el permiso, la fiscal de la Nación, advirtió posible riesgo de fuga.

Dicho viaje fue aprobado por la presidenta Dina Boluarte mediante una Resolución Suprema, publicada en El Peruano el último fin de semana. El documento sostiene que la presencia del ministro en Ginebra responde a "interés nacional e institucional".

Sin embargo, la autorización presidencial no era suficiente: para que Santiváñez pudiera salir del país, la Corte Suprema debió suspender temporalmente la medida de restricción. El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela fue quien otorgó un permiso especial de cinco días, en una decisión que también despertó cuestionamientos debido a los antecedentes políticos del magistrado y a fallos polémicos en su historial.

Peritaje fiscal confirma que voz de los audios pertenece a Santiváñez

Es importante mencionar que tan solo un día después de su viaje, el dominical Cuarto poder reveló que un informe pericial de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público confirmó la autenticidad de un audio difundido en 2024 atribuido al actual titular de Justicia.

La grabación fue realizada el 21 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', durante un encuentro en un restaurante de San Borja.

En ella, Santiváñez confesaba que la presidenta Boluarte le pidió "tumbarse" la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a cambio de su nombramiento como ministro. También señalaba que el 'cofre' de Palacio habría ayudado en la fuga del prófugo y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que altos mandos policiales filtraban allanamientos a personajes investigados.

El informe pericial, elaborado por tres expertos del Ministerio Público (un ingeniero electrónico en telecomunicaciones, una física y una lingüista forense), concluyó que la voz corresponde a Santiváñez con alta probabilidad, que, según Fabián Aquije, esto podría ser un "100%".

Además, se descartó cualquier edición o manipulación de la grabación. La contundencia del análisis contradice las reiteradas negaciones del ministro, quien llegó a desafiar públicamente a que se probara que esa era su voz.

Delia Espinoza advierte riesgo de fuga de ministro de Justicia

En tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció tras la autorización del viaje de Santiváñez a Suiza. "El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos ya saben lo que están haciendo", señaló para RPP.

Asimismo, Espinoza recalcó que la salida del ministro exige vigilancia y control de parte de la Procuraduría General, los órganos jurisdiccionales y el fiscal a cargo de la investigación. Sin embargo, sus palabras evidencian la fragilidad del sistema cuando un alto funcionario investigado pudo salir del país, justo cuando las pruebas en su contra parecen avanzar.

Ministerio de Justicia no se pronuncia por peritaje fiscal

Lejos de asumir la gravedad del caso, el Ministerio de Justicia utilizó sus redes sociales para mostrar una agenda oficial en Suiza. En publicaciones de X, se ve al ministro Santiváñez participando en reuniones y en foros de derechos humanos.

Mientras la Fiscalía informaba que, según los peritos, el audio que lo compromete es auténtico y la titular del Ministerio Público advertía riesgo de fuga, el Minjus buscaba proyectar una imagen de 'funcionario ocupado en tareas diplomáticas'.