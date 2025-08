Gino Ríos, presidente de la JNJ, suma un nuevo pedido de vacancia desde el Congreso

La congresista no agrupada Flor Pablo presentó una nueva solicitud de vacancia contra Gino Ríos por ser elegido como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a contar con una sentencia por violencia familiar. Este pedido se suma al realizado por sus colegas de Parlamento Susel Paredes y Héctor Acuña.

En el oficio dirigido a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera, la legisladora sustenta su pedido de vacancia citando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, en el cual se determina que "si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley".

Asimismo, la legisladora cita la entrevista brindada por Ríos Patio a Canal N, en la cual admite que cuenta con una sentencia por violencia familiar.

Para sustentar su solicitud, Pablo indica que se presentará en la audiencia pública que se convoque y pide que se le notifique los descargos que realice el titular de la JNJ a fin de ejercer su derecho a contradecir dichos alegatos. Además, pidió que se acumulen los pedidos de vacancia y se le notifique el contenido de ellos.

Cruz Silva, abogada de IDL: Además de vacar a Gino Ríos se debería denunciar a Javier Arévalo y Josué Gutiérrez

Al respecto la abogada especialista en temas de magistratura y miembro de IDL, Cruz Silva, se refirió a la solicitud de vacancia presentada por el Congreso y exhortó a no solo buscar ello, sino también iniciar una investigación al Comité que permitió la elección de Gino Ríos como presidente de la JNJ.

"Eso no es suficiente. Lo que debieran hacer los congresistas es denunciar constitucionalmente primero a Javier Arévalo Vela (expresidente del Poder Judicial), quien fue el que entrevistó a Gino Ríos. Se debería averiguar si, en ese momento, Arévalo no daba información real sobre los antecedentes de los postulantes. También se debería denunciar constitucionalmente al propio defensor del Pueblo, que es quien dirige el proceso de selección", explicó a La República.

En ese sentido, resaltó que el problema base es la falta de rendición de cuentas a los integrantes de esa Comisión Especial de Selección de la Junta, teniendo en cuenta que, contando la separación de Rafael Ruiz, con lo de Ríos ya serían dos sentencias que fueron obviadas por la Comisión. "Esto (la situación de Gino Ríos) evidenciaría de que el proceso de selección estuvo bastante mal, que debió repetirse", dijo.

"Recordemos que esta Junta ya ha dado varios casos, varios escándalos, que evidencia que son un riesgo para la independencia del sistema de justicia. Entonces, es un tema que incluye muchas aristas y la verdad que sería un problema, algo muy grave y muy limitado, que solamente se focalice en la vacancia de Chinó Ríos, y que se deje sin sanción a quienes lo permitieron", agregó.

Asimismo, Silva rechazó las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien calificó de "tema familiar" la sentencia por violencia familiar.

"Lo que está haciendo el defensor es anteponer un discurso legalista y formalista respecto de principios y de derechos fundamentales. El impacto que tiene, no solamente para la ex esposa de Gino Ríos, sino para todas las mujeres violentadas, es que no importa la violencia y que tarde o temprano sus agresores van a estar incluso dirigiendo instituciones claves del sistema de justicia. Entonces el argumento que indica es inválido, es incorrecto y es incompleto jurídicamente hablando", anotó.