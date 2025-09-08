Delia Espinoza alerta posible fuga de Juan José Santiváñez tras autorización para viajar a Suiza: "El riesgo está"

Fiscal de la Nación se pronuncia sobre s autorización a Juan José Santiváñez para salir del país. Foto: LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la autorización otorgada por el Poder Judicial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para viajar a Suiza. Esto, a pesar de que pesa sobre él una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por presunto tráfico de influencias y su supuesta vinculación con una organización criminal.

“El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos son los que, bueno, ya saben lo que están haciendo”, dijo a RPP.

Asimismo, destacó que la validación de la medida dependerá de los controles legales ejercidos por entidades como la Procuraduría General de la República y los tribunales competentes. También mencionó que cada caso debe ser evaluado por el fiscal correspondiente para que garantice la imparcialidad en el proceso.

Como se recuerda, Juan José Santiváñez recibió un permiso para viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de septiembre, con el propósito de participar en el 60.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta autorización fue emitida por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela.

El viaje, considerado de ‘interés nacional e institucional’ según la Resolución Suprema N.º 190-2025-PCM, fue firmado por la presidenta Dina Boluarte.

En cuanto a los costos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encargará de cubrir un total de los gastos que oscilan entre US$ 6,681.54, que incluyen US$ 3,981.54 por los pasajes aéreos y US$ 2700 en viáticos.