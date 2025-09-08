HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso en campaña, Corte IDH los frena y Chincha en la memoria | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Delia Espinoza alerta posible fuga de Juan José Santiváñez tras autorización para viajar a Suiza: "El riesgo está"

La fiscal de la Nación se pronunció sobre la autorización al ministro de Justicia para viajar a Suiza, pese a la suspensión temporal del impedimento de salida del país de 18 meses.

Fiscal de la Nación se pronuncia sobre s autorización a Juan José Santiváñez para salir del país. Foto: LR
Fiscal de la Nación se pronuncia sobre s autorización a Juan José Santiváñez para salir del país. Foto: LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la autorización otorgada por el Poder Judicial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para viajar a Suiza. Esto, a pesar de que pesa sobre él una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por presunto tráfico de influencias y su supuesta vinculación con una organización criminal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos son los que, bueno, ya saben lo que están haciendo”, dijo a RPP.

PUEDES VER: Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

lr.pe

Asimismo, destacó que la validación de la medida dependerá de los controles legales ejercidos por entidades como la Procuraduría General de la República y los tribunales competentes. También mencionó que cada caso debe ser evaluado por el fiscal correspondiente para que garantice la imparcialidad en el proceso.

Como se recuerda, Juan José Santiváñez recibió un permiso para viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de septiembre, con el propósito de participar en el 60.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta autorización fue emitida por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela.

El viaje, considerado de ‘interés nacional e institucional’ según la Resolución Suprema N.º 190-2025-PCM, fue firmado por la presidenta Dina Boluarte.

En cuanto a los costos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encargará de cubrir un total de los gastos que oscilan entre US$ 6,681.54, que incluyen US$ 3,981.54 por los pasajes aéreos y US$ 2700 en viáticos.

Notas relacionadas
OCDE alerta que Perú no protege a fiscales anticorrupción frente al acoso e injerencias políticas

OCDE alerta que Perú no protege a fiscales anticorrupción frente al acoso e injerencias políticas

LEER MÁS
Delia Espinoza se enfrenta a Eduardo Arana por presupuesto de la Fiscalía: "No se equivoque, somos una buena gestión"

Delia Espinoza se enfrenta a Eduardo Arana por presupuesto de la Fiscalía: "No se equivoque, somos una buena gestión"

LEER MÁS
Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

LEER MÁS
Rosa María tras la partida de Jaime Chincha: "Jamás se doblegó ante el poder, jamás vendió su pluma, jamás dijo una mentira"

Rosa María tras la partida de Jaime Chincha: "Jamás se doblegó ante el poder, jamás vendió su pluma, jamás dijo una mentira"

LEER MÁS
Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

LEER MÁS
Franco Vidal: dos empresas vinculadas ganaron más de S/15 millones en obras de Ate

Franco Vidal: dos empresas vinculadas ganaron más de S/15 millones en obras de Ate

LEER MÁS
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota