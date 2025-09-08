HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía solicita 12 meses de impedimiento de salida del país contra Betssy Chávez

Ministerio Público requiere al Poder Judicial prohibir la salida de Betssy Chávez, en el marco del proceso penal que se le sigue junto a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado.

Betssy Chávez recuperó su libertad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.
La fiscal Zoraida Ávalos soliticó al Poder Judicial dictar 12 meses de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez Chino, procesada por el intento de golpe de Estado junto a Pedro Castillo y otros investigados. A la exprimera ministra se le investiga como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

El pedido de esta nueva medida de restricción se da a menos de una semana de que Chávez Chino recobre su libertad, gracias a una resolución del Trinubal Constitucional que ordenó su excarcelación al considerar que se había tratado de una "detención arbitraria". Tras ello, la excongresita abandonó el penal Anexo Mujeres donde se encontraba recluida cumpliendo una prisión preventiva.

El requerimiento dederá ser revisado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Actualmente, la procesada afronta un mandato de comparecencia con restricciones por el quede de ser sometida a un control biométrico cada siete días y presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida.

