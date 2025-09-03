Hermano de Martín Vizacarra sobre la libertad del expresidente: "Se hizo justicia"

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, celebró el fallo judicial que ordenó su liberación, al declarar infundada la solicitud de cinco meses de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. El exmandatario cumplía prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

"Estamos muy contentos. Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde, devolverle su libertad porque no había forma de que permaneciera ni un minuto más en la excarcelación injusta que estaba sufriendo”, indicó a RPP.

Además, indicó que se enteró de la decisión judicial por medio de los medios de comunicación, a pesar de haber estado con su hermano poco antes en el penal. “Estuve con él hasta las 3:50 de la tarde, nos despedimos con optimismo, con las ganas de que esto ya termine. Han pasado menos de dos horas y media que ya, finalmente, tenemos esta grata noticia. Lo que importa es que ya Martín está libre y se hizo justicia con él”, manifestó.

Mario también sostuvo que la decisión judicial se basó en la conclusión de que no existía riesgo de fuga. Aseguró que, a pesar de haber viajado por varias provincias y acercarse a las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, el expresidente nunca intentó escapar ni buscar protección en alguna embajada.

Mencionó que la liberación de su hermano es una muestra de que enfrentará el juicio y, como considera que es inocente, recuperará el liderazgo que siempre ha tenido.

“Así como ahora estamos muy contentos por la decisión del Poder Judicial, pronto estaremos celebrando la decisión de declarar a Martín Vizcarra inocente y también los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le devolverán sus derechos ciudadanos y le permitirán volver a participar en política”, dijo.

Martín Vizcarra sale en libertad

Este miércoles, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior resolvió ordenar la excarcelación inmediata del expresidente Martín Vizcarra, tras rechazar la solicitud de la Fiscalía para extender su prisión preventiva.

La medida está vinculada a las investigaciones por presunto cohecho pasivo en los casos conocidos como 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en los que se le imputa daño al Estado.

Los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, responsables de la decisión, acogieron parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la resolución emitida el 13 de agosto de 2025, que había ordenado cinco meses de prisión preventiva.

Con esta decisión, la sala anuló dicha orden y dispuso la liberación del exmandatario y aclaró que esto será efectivo “siempre que no exista otra orden de prisión preventiva vigente dictada por autoridad competente”.