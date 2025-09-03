HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Política

Hermano de Martín Vizacarra sobre la libertad del expresidente: "Se hizo justicia"

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, celebró el fallo judicial que ordenó su liberación, luego de haber estado en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Poder Judicial ordenó la libertad de Martín Vizcarra. Foto: difusión.
Poder Judicial ordenó la libertad de Martín Vizcarra. Foto: difusión.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, celebró el fallo judicial que ordenó su liberación, al declarar infundada la solicitud de cinco meses de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. El exmandatario cumplía prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Estamos muy contentos. Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde, devolverle su libertad porque no había forma de que permaneciera ni un minuto más en la excarcelación injusta que estaba sufriendo”, indicó a RPP.

PUEDES VER: Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

lr.pe

Además, indicó que se enteró de la decisión judicial por medio de los medios de comunicación, a pesar de haber estado con su hermano poco antes en el penal. “Estuve con él hasta las 3:50 de la tarde, nos despedimos con optimismo, con las ganas de que esto ya termine. Han pasado menos de dos horas y media que ya, finalmente, tenemos esta grata noticia. Lo que importa es que ya Martín está libre y se hizo justicia con él”, manifestó.

Mario también sostuvo que la decisión judicial se basó en la conclusión de que no existía riesgo de fuga. Aseguró que, a pesar de haber viajado por varias provincias y acercarse a las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, el expresidente nunca intentó escapar ni buscar protección en alguna embajada.

Mencionó que la liberación de su hermano es una muestra de que enfrentará el juicio y, como considera que es inocente, recuperará el liderazgo que siempre ha tenido.

“Así como ahora estamos muy contentos por la decisión del Poder Judicial, pronto estaremos celebrando la decisión de declarar a Martín Vizcarra inocente y también los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le devolverán sus derechos ciudadanos y le permitirán volver a participar en política”, dijo.

PUEDES VER: Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

lr.pe

Martín Vizcarra sale en libertad

Este miércoles, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior resolvió ordenar la excarcelación inmediata del expresidente Martín Vizcarra, tras rechazar la solicitud de la Fiscalía para extender su prisión preventiva.

La medida está vinculada a las investigaciones por presunto cohecho pasivo en los casos conocidos como 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en los que se le imputa daño al Estado.

Los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, responsables de la decisión, acogieron parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la resolución emitida el 13 de agosto de 2025, que había ordenado cinco meses de prisión preventiva.

Con esta decisión, la sala anuló dicha orden y dispuso la liberación del exmandatario y aclaró que esto será efectivo “siempre que no exista otra orden de prisión preventiva vigente dictada por autoridad competente”.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

LEER MÁS
Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

LEER MÁS
Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

LEER MÁS
Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

LEER MÁS
Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

LEER MÁS
Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

LEER MÁS
Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

LEER MÁS
Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota