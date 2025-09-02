Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

Santivañez indicó que el abogado de Sada Goray es su amigo y colega en derecho. Foto: composición LR/Panamericana

Santivañez indicó que el abogado de Sada Goray es su amigo y colega en derecho. Foto: composición LR/Panamericana

Juan José Santiváñez se reunió con el abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez, el último 4 de junio en el bar El Cordano, según informó Panamericana. Al respecto, el actual ministro de Justicia indicó a dicho medio que se trató de una reunión de pocos minutos en la que su colega lo felicitó por su nombramiento como funcionario en Palacio.

Asimismo, precisó que Álvarez es su "amigo personal desde hace muchos años" porque ambos son expertos en derecho penal. "Incluso cuando era ministro del interior el ha participado en varias reuniones ;porque también es abogado del Club Alianza Lima", dijo.

"No sostuvimos ninguna reunión sino fue un encuentro de pocos minutos ya que tuvo lugar a los días que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento", agregó.