Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"
La reunión se dio el 4 de junio último en El Cordano, reveló Panamericana. El actual ministro indicó que se fue un encuentro de pocos minutos en el que Francisco Álvarez lo felicitó por su nuevo cargo como funcionario en Palacio.
Juan José Santiváñez se reunió con el abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez, el último 4 de junio en el bar El Cordano, según informó Panamericana. Al respecto, el actual ministro de Justicia indicó a dicho medio que se trató de una reunión de pocos minutos en la que su colega lo felicitó por su nombramiento como funcionario en Palacio.
Asimismo, precisó que Álvarez es su "amigo personal desde hace muchos años" porque ambos son expertos en derecho penal. "Incluso cuando era ministro del interior el ha participado en varias reuniones ;porque también es abogado del Club Alianza Lima", dijo.
"No sostuvimos ninguna reunión sino fue un encuentro de pocos minutos ya que tuvo lugar a los días que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento", agregó.