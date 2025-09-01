HOYSuscripcion LR Focus

Política

El Dr. Ros y Mr. Pulgosi: Carlincatura satiriza las polémicas declaraciones de una autoridad por casos de DD. HH.

La caricatura gráfica los constantes cambios de humor de una autoridad cuando es refutado por leyes contra los derechos humanos.

Carlincatura del día sobre el extraño caso de Dr. Ros y Mr. Pulgosi. Foto: Composición/LR
Carlincatura del día sobre el extraño caso de Dr. Ros y Mr. Pulgosi. Foto: Composición/LR

La Carlincatura del día, lunes 1 de setiembre del 2025, satiriza las declaraciones de una autoridad que defiende leyes que afectan a la lucha por garantizar los derechos humanos en el Perú. La caricatura expone el extraño caso del Doctor Ros y Mr. Pulgosi: mantiene una supuesta cordura al hablar de los DD. HH.; pero estalla de enojo cuando lo contradicen y califica los defensores y organismos de derechos humanos como "la mafia caviar".

Caricatura política de Carlincatura del 1 de setiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 1 de setiembre de 2025

