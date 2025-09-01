El Dr. Ros y Mr. Pulgosi: Carlincatura satiriza las polémicas declaraciones de una autoridad por casos de DD. HH.
La caricatura gráfica los constantes cambios de humor de una autoridad cuando es refutado por leyes contra los derechos humanos.
- Organización criminal presuntamente liderada por Santiváñez habría cobrado al menos 180.000 dólares ilícitos
- José Domingo Pérez pide al TC no anular caso Cócteles: "Recibir dinero de la corrupción para campañas políticas es un delito"
La Carlincatura del día, lunes 1 de setiembre del 2025, satiriza las declaraciones de una autoridad que defiende leyes que afectan a la lucha por garantizar los derechos humanos en el Perú. La caricatura expone el extraño caso del Doctor Ros y Mr. Pulgosi: mantiene una supuesta cordura al hablar de los DD. HH.; pero estalla de enojo cuando lo contradicen y califica los defensores y organismos de derechos humanos como "la mafia caviar".
Caricatura política de Carlincatura del 1 de setiembre de 2025