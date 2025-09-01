El Dr. Ros y Mr. Pulgosi: Carlincatura satiriza las polémicas declaraciones de una autoridad por casos de DD. HH.

Carlincatura del día sobre el extraño caso de Dr. Ros y Mr. Pulgosi. Foto: Composición/LR

La Carlincatura del día, lunes 1 de setiembre del 2025, satiriza las declaraciones de una autoridad que defiende leyes que afectan a la lucha por garantizar los derechos humanos en el Perú. La caricatura expone el extraño caso del Doctor Ros y Mr. Pulgosi: mantiene una supuesta cordura al hablar de los DD. HH.; pero estalla de enojo cuando lo contradicen y califica los defensores y organismos de derechos humanos como "la mafia caviar".

