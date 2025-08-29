La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en prisión.

En su rol como representante de México, Sheinbaum expresó su apoyo tanto a Croxatto como a la familia de Castillo y enfatizó que este caso es un claro ejemplo de persecución política y discriminación en la región.

Sheinbaum le pide a la ONU garantizar liberación de Castillo

Sheinbaum hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que actúe con firmeza y asegure que se respeten los derechos humanos y la justicia. También enfatizó que la libertad de Pedro Castillo es también un símbolo de la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos.

"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región", indicó la mandataria.

No es la primera vez que Sheinbaum se reúne con abogado de Castillo

La presidenta Sheinbaum ya se había reunido previamente en Palacio Nacional con Guido Croxatto, encuentro que fue confirmado tanto por fuentes oficiales como por la propia mandataria en sus redes sociales en febrero de 2025.

En este encuentro, se discutió la detención de Pedro Castillo, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Durante la conversación, ambos analizaron a fondo la situación legal y política del expresidente, cuyo caso generó atención en la región desde su destitución el 7 de diciembre de 2022.