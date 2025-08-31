Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

El expresidente Pedro Castillo recibe varias visitas en el penal de Barbadillo, lugar donde cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. De acuerdo con un reportaje de Punto Final, congresistas, exministros y familiares se han reunido con el exmandatario. Incluso, ha llegado a recibir hasta a 10 personas en un solo día. Vale resaltar que se trata de visitas permitidas y lícitas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por ejemplo, el miércoles 30 de julio recibió diez visitas; el jueves 31, 6 visitas; el viernes 1 de agosto, cuatro visitas; el sábado 2 de agosto, otras 4; el domingo 3, 5 visitas, y así día tras día.

Referente a congresistas, el parlamentario Roberto Sánchez ha visitado al expresidente 28 veces en los últimos 12 meses. También, figura según Punto Final, el parlamentario Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Luz Apolinario.

PUEDES VER: Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

Además de los exministros de Trabajo, Iber Maravi, y de Salud, Hernando Cevallos, han visitado a Castillo la extitular de la Mujer, Anahí Durand, siete veces, y el exministro del interior, Roberto Barranzuela, dos veces. Por su parte, Walter Ayala, extitular de Defensa durante el gobierno de Castillo, lo ha visitado 75 veces.

También figura una visita de parte del excongresista Yonhy Lescano el 11 de junio. Al respecto, el parlamentario explicó que fue una reunión para conversar sobre la situación política. "Me invitó a través de unos correligionarios, conversamos sobre la situación política y punto, hasta luego, hasta luego, no tenemos mayor relación política o legal. Quería conversar conmigo la cuestión política, y ya. No hay conversaciones para una alianza. Absolutamente nada. Yo no he ido (por iniciativa propia), él me cursó la invitación", anotó.