HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

El expresidente pasa sus días cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Pedro Castillo cumple prisión preventiva en Barbadillo. Foto: Composición/LR
Pedro Castillo cumple prisión preventiva en Barbadillo. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo recibe varias visitas en el penal de Barbadillo, lugar donde cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. De acuerdo con un reportaje de Punto Final, congresistas, exministros y familiares se han reunido con el exmandatario. Incluso, ha llegado a recibir hasta a 10 personas en un solo día. Vale resaltar que se trata de visitas permitidas y lícitas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por ejemplo, el miércoles 30 de julio recibió diez visitas; el jueves 31, 6 visitas; el viernes 1 de agosto, cuatro visitas; el sábado 2 de agosto, otras 4; el domingo 3, 5 visitas, y así día tras día.

Referente a congresistas, el parlamentario Roberto Sánchez ha visitado al expresidente 28 veces en los últimos 12 meses. También, figura según Punto Final, el parlamentario Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Luz Apolinario.

PUEDES VER: Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

lr.pe

Además de los exministros de Trabajo, Iber Maravi, y de Salud, Hernando Cevallos, han visitado a Castillo la extitular de la Mujer, Anahí Durand, siete veces, y el exministro del interior, Roberto Barranzuela, dos veces. Por su parte, Walter Ayala, extitular de Defensa durante el gobierno de Castillo, lo ha visitado 75 veces.

También figura una visita de parte del excongresista Yonhy Lescano el 11 de junio. Al respecto, el parlamentario explicó que fue una reunión para conversar sobre la situación política. "Me invitó a través de unos correligionarios, conversamos sobre la situación política y punto, hasta luego, hasta luego, no tenemos mayor relación política o legal. Quería conversar conmigo la cuestión política, y ya. No hay conversaciones para una alianza. Absolutamente nada. Yo no he ido (por iniciativa propia), él me cursó la invitación", anotó.

Notas relacionadas
Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda a Pedro Castillo y exige a la ONU garantizar la libertad del expresidente del Perú

Claudia Sheinbaum respalda a Pedro Castillo y exige a la ONU garantizar la libertad del expresidente del Perú

LEER MÁS
Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

LEER MÁS
Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

LEER MÁS
Agente “Maflo”, el espía que delató al general Juan Rivero Lazo como cabecilla del grupo Colina

Agente “Maflo”, el espía que delató al general Juan Rivero Lazo como cabecilla del grupo Colina

LEER MÁS
Juan José Santivañez: chats revelan pagos para movilizar policías a mina “El Dorado”

Juan José Santivañez: chats revelan pagos para movilizar policías a mina “El Dorado”

LEER MÁS
Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota