César Hildebrandt no promueve la inversión de dinero en una plataforma para salir de la pobreza

Circula en Facebook un video de 3 minutos que muestra una presunta propuesta financiera impulsada por el periodista César Hildebrandt para que los ciudadanos peruanos puedan salir de la pobreza.

En la parte inicial del registro audiovisual, el comunicador político se dirige al público para dar a conocer los detalles de la supuesta iniciativa. "No es magia, no es otra estafa, ni un esquema para unos pocos. Es una herramienta real, accesible para todos y está respaldada por alguien que sabe lo que significa el verdadero valor: Francisco Ísmodes Mezzano, director de Río Blanco Copper", afirma.

Acto seguido, se escuchan las declaraciones de este ejecutivo acerca de la presunta efectividad del proyecto. "Junto a mi equipo, hemos respaldado una plataforma que funciona con inteligencia artificial. No necesita formación en economía, ni analizar gráficos", señala. "Solo necesita 355 soles y el sistema comienza a trabajar por ti. Las ganancias pueden llegar hasta 10.500 soles al mes", agrega.

Finalmente, unos supuestos beneficiarios del programa cuentan su experiencia al respecto. "Al principio no lo creía, (...) pero invertí 355 soles y en un par de semanas ya recibí mi primera ganancia: 4.200 soles. (...) Invertí de nuevo, una cantidad mayor, y ahora recibo más de 2.000 soles al mes de forma estable. Esto cambió mi vida", indica un hombre llamado José Luis. "Increíble, 3.280 soles en solo un par de semanas. Esto sí que puede ayudar en estos tiempos", asegura una mujer de nombre María Fernanda.

Publicado el 19 de agosto, el metraje cuenta hasta el momento con más de 1.400 reacciones, 69 comentarios y 160.000 visualizaciones. No obstante, se trata de un contenido manipulado.

Desinformación sobre César Hildebrandt. Foto: captura de Facebook

Video que muestra a César Hildebrandt fue manipulado con inteligencia artificial

En primer lugar, sometimos el clip a un análisis en el programa Hive Moderation con el objetivo de determinar su autenticidad. El resultado arrojó una probabilidad superior al 60% de contar con el audio adulterado con IA. Entre las principales inconsistencias resaltan el acento colombiano con el que se habla Hildebrandt y la discordancia entre las palabras emitidas y el movimiento de los labios.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

A continuación, para descubrir el origen de la pieza, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, con la selección de una escena específica. Como resultado, hallamos su evidencia más antigua en una publicación realizada el 23 de septiembre de 2024 en YouTube por Hildebrandt en sus trece, semanario político y de investigación dirigido por el periodista en mención. Con una duración cercana a los 55 minutos, Hildebrandt aborda la coyuntura política de aquel momento, tanto a nivel nacional como internacional, así como hechos de interés histórico. No menciona en ningún momento alguna promoción alusiva a una plataforma financiera.

Versión original del video viral. Foto: captura de YouTube

Frente a la difusión del bulo, el citado medio periodístico emitió un pronunciamiento el 20 de agosto en su cuenta de X. Allí, enfatizó la falsedad del material y pidió al público en general no confundirse con esta clase de contenidos y denunciarlos. Esta advertencia también figura en sus canales oficiales de Facebook e Instagram.

Tuit del medio periodístico encabezado por Hildebrandt sobre el bulo. Foto: captura de X

Por otro lado, con respecto a las escenas que muestran a Francisco Ísmodes Mezzano, señalado por Hildebrandt como el supuesto creador de la plataforma, figuran en un posteo hecho el 26 de septiembre de 2019 por la Revista ProActivo en YouTube. De acuerdo con el título del video, el entonces ministro de Energía y Minas - bajo el gobierno de Martín Vizcarra - habló acerca de la propuesta sobre una nueva Ley de Minería. Al igual que el caso anterior, en ningún tramo de su discurso se escucha algún plan financiero para ganar dinero.

Versión original de las escenas que exponen a Francisco Ísmodes. Foto: captura de YouTube

Conclusión

Se trata de un video manipulado. Mediante un estudio en una herramienta especializada, se comprobó que el audio del clip fue fabricado con inteligencia artificial. Además, la versión original, publicada en septiembre de 2024, no expone ninguna referencia a inversiones y programas financieros. Por lo tanto, calificamos la publicación viral como falsa.

