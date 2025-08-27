El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, utilizó su condición de ministro para direccionar contrataciones del Estado a favor de Percy Tenorio Gamonal. Se trata de un coronel en retiro y excliente de Santiváñez, quien se benefició con un millón de soles a través de 5 órdenes de servicio para deferender a policías investigados por las matanzas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.

Según la tesis fiscal, para estos actos ilícitos se usó como intermediario a Marco Antonio Palacios Meza, otro de los implicados en la organización criminal que lideraría Santiváñez desde que ocupó la cartera del Interior. Palacios Meza coordinaba con el ahora ministro de Justicia a través de llamadas, encuentros en restaurantes y hasta en el propio Mininter.

Santiváñez dispuso que la Defensoría de la Policía adecúe los términos de referencia de los contratos para la defensa de los 5 policías investigados a fin de que calcen con el perfil del estudio de abogados de Percy Tenorio Gamonal.

"Se señala que el investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal, en un primer momento, habría accedido a estas contrataciones públicas sin cumplir con los requisitos, en tanto los términos de referencia se habrían adecuado a su perfil con intervención entre los meses de agosto a octubre de 2024", se lee en el documento al que accedió La República.

En un inicio los términos de referencia pedían como requisito para estas órdenes de servicio que el abogado principal cuente con una experiencia de 10 años, una maestría en Derecho Penal o Derecho Constitucional y que el estudio jurídico tenga 2 asistentes con experiencia de 5 años.

Sin embargo, estos no se adecuaban a lo que podía ofrecer Tenorio Gamonal. Ahí entra el rol de Juan Santiváñez -a quien la Fiscalía identifica como "hombre clave"- y por cuya indicación se adecuaron los términso de refencia al perfil profesional de su presunto cómplice.

La tesis fiscal identifica a Yber Torres Parina, servidor público de la Defensoría de la Policía, y a Máximo Gustavo Ramírez de la Curz, director general de la misma institución, en esta operación. El primero coordinó con Marco Antonio Palacios Meza y el segundo, tenía pleno conocimiento de estas acciones. Se señala, además, la existencia de conversaciones de WhatsApp de Percy Tenorio con su subordinada Julissa Lores Muñoz dando estas indicaciones.

"La finalidad de la organización era cobrar la suma total de las cinco defensas legales de los generales subvencionados por el Estado, a través de las cuentas de la empresa del operador Percy Alberto Tenorio Gamonal, Empresas Asesoría y Proyecto Tenorio SAC, por lo que los términos de referencia adecuados al perfil de Percy Alberto Tenorio Gamonal, por orden del 'hombre clave', habrían sido entregados directamente a Yber Torres Pariona en las mismas oficinas de la Defensoría de la Policía y en otras ocasiones, remitidas por mesa de partes del Ministerio del Interior desde el correo del estudio Tenorio Abogados", indica parte de la resolución.

Los nombres de los cinco policías por los que se emitió las órdenes de servicio para llevar a cabo su defensa son: Augusto Ríos Tiravanti, Ántero Mejía Escajadillo, David Villanueva Yana, Gregorio Villalón Trillo y Walter Calla Delgado.