Política

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

La congresista de Bloque Democrático anunció que presentará una moción de censura para remover a Santiváñez del Ministerio de Justicia.

Susel Paredes rechazó el retorno de Santiváñez al gabinete ministerial. Foto: Composición/LR
Susel Paredes rechazó el retorno de Santiváñez al gabinete ministerial. Foto: Composición/LR

La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático) anunció que presentará una moción de censura contra el flamante ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, luego de haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior en marzo de este año. En comunicación con la prensa, Paredes basó su propuesta en que, según dice, Santiváñez "es un incapaz".

"Estoy preparando una moción de censura contra Santiváñez porque lo hemos despedido, porque es un incapaz, porque tiene 18 meses de impedimento de salida del país. ¿Dónde se ha visto?", declaró en pasos perdidos del Congreso.

Horas antes, la parlamentaria recordó que anteriormente había impulsado la censura contra Santiváñez cuando ejercía como ministro del Interior y calificó como un "insulto" la decisión de la presidenta Dina Boluarte de volver a colocarlo en el Gabinete Ministerial de su Gobierno.

"Yo trabajé duro durante meses en la censura contra Santiváñez por incapaz, inepto, y ahora lo premian con el Ministerio de Justicia. Me parece un insulto a la representación nacional. Yo, que fui la promotora de la censura, me siento indignada porque este señor entra a Justicia", dijo en Exitosa.

En esa misma línea, la legisladora cuestionó el actuar de la mandataria luego de la censura contra el exministro del Interior y se refirió al cargo que asumió Santiváñez en Palacio de Gobierno. "Es un insulto a quienes lo hemos botado, lo hemos despedido de su trabajo por incompetente. ¿Qué relación tiene con Dina tan estrecha como para no querer vivir sin él? Cuando lo sacamos del Mininter, le inventa un cargo que se llama coordinador de ministerios", señaló.

"¿No te parece casual o sospechoso que justo cuando está en prisión Vizcarra y el INPE, el ente rector es el Ministerio de Justicia, y justo ponen en gestión a Santiváñez? No creo que lo regresen a Barbadillo, pero algo quiere decir ese cambio", acotó.

Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

El congresista Edward Málaga propuso una moción para convocar al primer ministro Eduardo Arana a fin de que explique las razones detrás de la nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

El legislador argumentó su pedido en que la designación de Santiváñez "atentaría contra la administración de justicia al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior".

Además, Málaga pidió que Arana aclare las justificaciones técnicas y políticas para la designación, así como que presente los "criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la respaldan".

