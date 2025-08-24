Rafael Lopez Aliaga respalda vuelta de Juan Santiváñez al Gobierno, pese a que fue censurado por el Congreso

Rafael López Aliaga saludó la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El alcalde de Lima calificó su retorno como positivo, dejando de lado las múltiples investigaciones que enfrenta y el proceso mediante el cual salió del Poder Ejecutivo tras ser censurado meses atrás.

"Mi sorpresa es que hoy no hay mayores cambios. Hay uno que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez. Él nos ayudó bastante cuando fue ministro del Interior", señaló.

Rafael López Aliaga pedía la censura de Juan José Santiváñez

Las declaraciones del burgomaestre limeño llamaron la atención por su contradicción. Días antes de que Juan José Santiváñez fuera censurado por el Congreso de la República, López Aliaga aseguró que su gestión al frente del Ministerio del Interior era deficiente.

"Esta mañana hablé con el ministro y le dije: 'Ministro, pésima gestión, pues. Porque esto de Armonía 10 ya se sabía (...) Esto, para mí, ha sido un punto de inflexión y es el equivalente a Tarata'", afirmó en su momento el líder de Renovación Popular.

Cabe señalar que una de las mociones de censura que motivó la salida del ahora ministro de Justicia del Consejo de Ministros fue presentada por Diego Bazán, congresista de la bancada de López Aliaga.

Juan José Santiváñez es ministro de Justicia y Derechos Humanos

Juan José Santiváñez, quien en su momento fue destituido por el Congreso cuando ocupaba el Ministerio del Interior y que recientemente se desempeñaba como asesor en Palacio de Gobierno, vuelve al Ejecutivo. Este sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte lo nombró ministro de Justicia, reemplazando en el cargo a Enrique Alcántara.

Aunque se encuentra impedido de salir del país por 18 meses debido a una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, su reincorporación al gabinete responde a una apuesta política. La designación ha despertado críticas por su gestión anterior y por los procesos judiciales que afronta, pero al mismo tiempo refleja una coincidencia con la mandataria: ambos cuestionan a la Fiscalía y al Poder Judicial, instituciones a las que acusan de no enfrentar la inseguridad y de sostener indagaciones sin sustento. De hecho, en su mensaje de Fiestas Patrias, Boluarte anunció que promovería una reforma del sistema de justicia para dotarlo de mayor legitimidad y fortalecer su perfil democrático.

En este marco, el Ministerio de Justicia se perfila como la plataforma desde la cual se buscará impulsar ese proyecto en el Parlamento. Santiváñez, quien ha sido un crítico constante de la labor de las magistradas Delia Espinoza y Janet Tello, asume un papel alineado con esa estrategia. Su llegada también refuerza otra línea del Gobierno: marcar distancia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su antecesor, Alcántara, ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Perú se retire de la Corte IDH, una propuesta que aún no se define, pero que podría cobrar mayor fuerza bajo la conducción del nuevo ministro.