HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Reforma de las APP: Congreso insiste en ley y se allana a algunas observaciones del Ejecutivo

Por una abrumadora mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia que busca reformar el marco de las Asociaciones Público-Privadas. De las 21 observaciones que hizo el gobierno, se aceptaron seis de ellas.

Cambios que hizo el Congreso a la ley para reformar las APP le daban mayor protagonismo a Proinversión, pero esto cambió en el texto final. Foto: Andina
Cambios que hizo el Congreso a la ley para reformar las APP le daban mayor protagonismo a Proinversión, pero esto cambió en el texto final. Foto: Andina

En su última sesión plenaria, el Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos. En total, fueron 93 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, los que validaron esta decisión de la mayoría de bancadas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como se recuerda, dicha norma había sido cuestionada por la presidenta Dina Boluarte el último 29 de mayo a través de un documento que remitió al anterior presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. De las 21 observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, la Comisión de Economía que ahora preside Víctor Flores solo se allanó a algunas de ellas.

Se tratan de una serie de modificaciones a los artículos 5,7,15,17,59 y 62 de la propuesta legislativa. En un inicio, se buscaba suprimir la competencia de la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para emitir opinión vinculante sobre la interpretación y aplicación de la ley, trasladándole dicha función a Proinversión. Pero, esta versión se corrigió y se mantuvo al MEF como ente rector.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 en pausa: Comisión de Economía retomará sesiones ordinarias en septiembre

lr.pe

Reforma de APP: estos son los cambios

De acuerdo con el texto aprobado por la máxima instancia del Poder Legislativo, el MEF tendrá la potestad de establecer los lineamientos de promoción de desarrollo de la inversión privada en APP y en Proyectos de Activos. De igual forma, podrá emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente sobre la implementación de la norma, su reglamento y otras disposiciones complementarias, evaluar el cumplimiento e impacto de la política nacional, administrar el registro de contratos, así como brindar asistencia técnica a los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

Respecto a la modificación en el artículo 15, la autógrafa observada establecía que la presidencia Ejecutiva era la autoridad más alta de Proinversión. No obstante. la norma validad por el Pleno mantiene al Consejo Directivo compuesto por cinco miembros. El primero de ellos es designado por el MEF, que lo preside, mientras que los restantes son dos miembros independientes seleccionados por concurso público, un representante designado por el MTC y otro por el Ministerio de Vivienda.

PUEDES VER: Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

lr.pe

En tercer lugar, la norma se allana a la segunda observación referida a la modificación del artículo 59. Al respecto, el Ejecutivo había subrayado que faltaban mecanismos flexibles y expeditivos de intervención, con el objetivo de garantizar una gestión contractual eficaz que mitigue los impactos negativos futuros de la inacción o la demora en la atención de emergencias, ocasionadas por fenómenos naturales y de seguridad vial .

Ante ello, el texto final estipula que, el Estado, podrá modificar un contrato de APP en casos de "hechos sobrevivientes que afecten severamente el servicio público". En consecuencia, los plazos se acortarían y se podrían implementar soluciones más rápidas en las situaciones mencionadas anteriormente.

PUEDES VER: MEF observa ley de APP por vicios en su aprobación y posibles riesgos contractuales

lr.pe

"De manera previa a la finalización de la evaluación conjunta, la entidad pública titular del proyecto solicita a las instituciones convocadas informar si la modificación contractual contiene aspectos de su competencia. En caso, la respuesta sea negativa o no se cuente con respuesta, la entidad pública titular del proyecto no solicita la opinión de la entidad correspondiente y continúa con el trámite. El proceso de evaluación conjunta finaliza en un plazo máximo de seis mese desde presentada la solicitud", precisa el numeral 2 del artículo 59.

Finalmente, el artículo 62 vinculado a la caducidad, liquidación y pagos por compensación, también fue modificado. Ahora, las entidades deberán evaluar y determinar la conveniencia de iniciar un proceso de renovación contractual con una anticipación no menor de tres años al término del contrato de APP.

Notas relacionadas
La otra Vía Evitamiento, el megaproyecto vial que reducirá el tráfico en Cusco y contará con innovador túnel mellizo: se invertirá US$866 millones

La otra Vía Evitamiento, el megaproyecto vial que reducirá el tráfico en Cusco y contará con innovador túnel mellizo: se invertirá US$866 millones

LEER MÁS
Torre Trecca: proyecto volvería a funcionar tras firma de convenio entre Proinversión y EsSalud

Torre Trecca: proyecto volvería a funcionar tras firma de convenio entre Proinversión y EsSalud

LEER MÁS
MEF observa ley de APP por vicios en su aprobación y posibles riesgos contractuales

MEF observa ley de APP por vicios en su aprobación y posibles riesgos contractuales

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

LEER MÁS
Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota