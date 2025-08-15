Cristorata salió en defensa del exmandatario Martín Vizcarra y aseguró que lo visitará en el penal de Barbadillo. | Foto: Composición LR/ Kick de Cristorata/ Andina

El streamer peruano Cristorata se pronunció en su canal de Kick sobre la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, quien fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido manifestó su respaldo al exmandatario y aseguró que planea visitarlo en el penal. "Esperemos que, si él es inocente, pueda salir todo a la luz. Voy a tener que visitarlo. Obviamente off stream, porque sería incómodo", manifestó. Agregó también que confía en que "los tiempo de Dios son perfectos" y que, si Vizcarra no tiene responsabilidad, "va a poder salir victorioso".

¿Qué dijo Cristorata sobre la situación legal de Martín Vizcarra?

El streamer, quien previamente había invitado a Vizcarra a participar en uno de sus directos, afirmó haber desarrollado un vínculo cercano con él, más allá de su condición de figura pública. "Más allá de hacer stream con él, lo he conocido como Martín, como un ser humano, no como un expresidente ni como un ingeniero. A mí me ha caído muy bien, me ha demostrado lo que es humildad y sencillez", precisó.

Asimismo, anunció que piensa llevarle algunos alimentos durante su visita: "Voy a tener que llevarle su frutita". La relación entre Cristorata y Vizcarra se ha dado en un contexto inusual, donde figuras políticas han comenzado a aparecer en espacios de entretenimiento digital, lo que ha generado tanto apoyo como críticas en redes sociales.