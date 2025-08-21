HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Política

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Richard Concepción Carhuancho rechazó la excepción de prescripción solicitada por la defensa del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado.

Concepción Carhuancho declaró inaplicable la Ley 32107 en el caso del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado. Foto: composición LR
Concepción Carhuancho declaró inaplicable la Ley 32107 en el caso del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado. Foto: composición LR

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, inaplicó el artículo 4 de la Ley 32107, también conocida como 'Ley de impunidad', aprobada por el Congreso de la República, que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solo a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. La decisión se tomó en el marco del proceso que se le sigue al coronel en retiro de la exguardia republicana, Arturo Luis Castro Arias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La defensa de Castro Arias solicitó que se declare la prescripción de la acción penal por el presunto delito de homicidio calificado de siete personas en 1984, durante el periodo del conflicto armado interno. Argumentaron que habían transcurrido los 25 años de plazo previstos en el Código Penal.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a dicho pedido, al sostener que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional y que ninguna norma nacional puede desconocer dicho principio.

Tras evaluar los alegatos de ambas parte, Concepción Carhuancho concluyó que la ley cuestionada contraviene a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú, por lo que no corresponder aplicarla en este caso.

PUEDES VER: Fuerza Popular evalúa librar de la justicia a policías y militares involucrados en los asesinatos de las protestas 2022-2023

lr.pe

Delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional

En la resolución, el magistrado Concepción Carhuancho destacó que tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad establecen que los delitos de esta naturaleza no prescriben, sin importar la fecha en que fueron cometidos.

Carhuancho citó también los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Constitucional (TC), los cuales han ratificado que se trata de normas de ius cogens, es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los Estados.

De esta forma la excepción de prescripción planteada por la defensa de Castro Arias, quien pasó a retiro en 2010, fue declarada infundada. El caso continuará en etapa de investigación preparatoria.

PUEDES VER: Ministro de Justicia minimiza demanda de Fiscalía y defiende ley de amnistía cuestionada por organismos de DD:HH.

lr.pe

Jueces se niegan a aplicar la 'ley de impunidad' en casos de violaciones a derechos humanos

En marzo de este año, el Poder Judicial rechazó la aplicación de la conocida 'Ley de impunidad' que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002 en los casos de violaciones a derechos humanos. Entre dichos procesos en los que esta norma fue desestimada por los magistrados figuran los casos de Pativilca, Madre Mía, Mariella Berreto, las masacres de Cayara y Chuschi, las desapariciones forzadas en Huallas, y otros relacionados con el periodista Jaime Ayala Sulca y los pobladores de Huanta.

Aunque alrededor de 47 personas que vienen siendo procesadas intentaron acogerse a dicha ley para cerrar sus casos sin sanción, los jueces han sostenido que el derecho internacional impide que los crímenes de lesa humanidad prescriban. Se han basado en normas como el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, así como en la jurisprudencia nacional e internacional que respalda este principio.

La norma, que fue impulsada por congresistas fujimoristas y exmilitares, habría beneficiado a condenados en casos como Barrios Altos y La Cantuta, pero a enfrentado la resistencia de instancias como el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima, que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante el TC. Mientras tanto, los familiares de las víctimas han reafirmado su determinación de recurrir a instancias internacionales si se llegara a aplicar esta ley.

Notas relacionadas
Fuerza Popular evalúa librar de la justicia a policías y militares involucrados en los asesinatos de las protestas 2022-2023

Fuerza Popular evalúa librar de la justicia a policías y militares involucrados en los asesinatos de las protestas 2022-2023

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre Ley de Amnistía: "Los uniformados decentes no necesitan amnistías de un Congreso dominado por el hampa"

César Hildebrandt sobre Ley de Amnistía: "Los uniformados decentes no necesitan amnistías de un Congreso dominado por el hampa"

LEER MÁS
Ministro de Justicia minimiza demanda de Fiscalía y defiende ley de amnistía cuestionada por organismos de DD:HH.

Ministro de Justicia minimiza demanda de Fiscalía y defiende ley de amnistía cuestionada por organismos de DD:HH.

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

LEER MÁS
Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

LEER MÁS
Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

LEER MÁS
Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

LEER MÁS
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota