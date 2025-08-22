HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Política

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

Los abogados de la defensa peruana aseguraron que la Ley de Amnistía no se aplicará porque los jueces aplicarán el control difuso. "¿Entonces porqué aprueban la ley?", cuestionó Palacios.

Rosa María Palacios lamentó la actuación de la defensa peruana frente a la Corte IDH. Foto: composición LR
Rosa María Palacios lamentó la actuación de la defensa peruana frente a la Corte IDH. Foto: composición LR

La periodista Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, rechazó el desempeño de la defensa del Estado peruano en la audiencia con la Corte IDH desarrollada en Costa Rica. "Contaron sus chistecitos y hablaron tontería y media", dijo.

Asimismo, cuestionó que la excusa de los abogados peruanos haya sido que no se aplicará la ley de amnistía y de prescripción porque los jueces aplicarán el control difuso. "Qué papelón. Lo más loco de esto es que los abogados del Estado peruano el dicen a la Corte ' no se preocupen, esas leyes no se van a aplicar porque los leyes están aplicando el control difuso', entonces, por qué las aprueban y el Ejecutivo las celebra, hace un homenaje en Palacio", anotó.

"¿El Estado está engañando a los militares o a la Corte IDH?"

En ese sentido, la letrada insistió en que si se aplicará el control difuso en todos los casos, no tiene sentido que se haya promulgado la norma. "Todos los casos, excepto uno, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se han fallado en favor de las víctimas y del tratado. Cómo va a prescribir lo que se ha declarado que es imprescriptible. Para la amnistía tenemos un fallo en el que le han dicho a los interesados que lo resolverán en la sentencia, que el juicio continúa. ¿Aquí a quién están engañando, a la Corte IDH o a los militares?", indicó.

"Dina les hace un homenaje para hacerles creer que saldrán a libertad? Están jugando con eso están jugando con la prisión de militares que son sus amigos y ellos defienden. Parece ser que ese es el juego y es un juego para cualquier político, bien peligroso", agregó.

"Estos abogados piensan que están en Willax donde los entrevistan y no hay re preguntas porque los conductores no sabe de derecho", dijo.

Además, lamentó que se haya evidenciado la falta de preparación, pues en plena audiencia se empezó a hablar del caso Martín Vizcarra asegurando que ya está sentenciado cuando no es así.

