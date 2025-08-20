Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

El último 19 de agosto, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la que logró frenar las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el final de su mandato. Uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse no votó a favor de respaldar la postura del Gobierno. Sin embargo, durante una entrevista para La República, Gutiérrez rechazó el allanamiento realizado contra la mandataria por el caso Rolexgate.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese contexto, en diálogo con Rosa María Palacios, en su programa Sin Guion, el magistrado calificó las diligencias fiscales contra Boluarte Zegarra como "un acto agresivo".

"Sí, por supuesto. Y también el de la mayoría. Allanar la casa de un presidente, allanar palacio de gobierno. Y no solo con el caso de la señora Boluarte, con el caso del señor Castillo, que allanar Palacio de Gobierno realmente es un acto agresivo que no se condice con ningún modelo democrático", declaró.

No obstante, la periodista le recordó a Gutiérrez que, durante los allanamientos en la casa de la mandataria, se encontraron pruebas como los números de serie de los relojes Rolex, pero el magistrado defendió su postura: "¿Esos números de serie no se puede encontrar por otra mecanismo? (…) Quién dice que solamente un documento, un papel va a ser el elemento probatorio?".

"Un presidente que esté vinculado porque le regalaron un reloj y al pesquisado por eso, realmente, pues, es bastante tremebundo, en el sentido de que se le tiene que proteger en cualquier circunstancia porque dirija la política general de Gobierno. Cuando ocurre uno de estos casos, el fiscal puede iniciar actuaciones fiscales, sí. (…) pero lo que no puede es continuar una investigación que al final termine durante toda una etapa preliminar simplemente para el desarrollo de la acusación", acotó Gutiérrez Ticse.

Según la acusación fiscal, la presidenta habría recibido tres relojes Rolex, una pulsera Bangle y aretes de oro del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con el objetivo de conseguir supuestos beneficios políticos. El Ministerio Público está investigando a la mandataria por el presunto delito de cohecho, pero las indagaciones quedarán detenidas hasta el 2026. No obstante, en mayo de este año, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación.

Magistrado del TC: "Vacancia contra Pedro Castillo e inhabilitación a Zoraida Ávalos es inconstitucional"

En otro momento de la entrevista, Rosa María Palacios le recordó a Gutiérrez Tice la inhabilitación que el Congreso impuso contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos por no investigar al expresidente Pedro Castillo en contraste con la resolución del TC, que impide investigar a los presidentes durante sus funciones. En ese sentido, el magistrado calificó la sanción contra Ávalos como inconstitucional.

De igual manera, el miembro del máximo órgano intérprete de la Constitución Política declaró que la vacancia y detención contra Castillo en diciembre del 2022 fue inconstitucional.

"Yo he votado a favor en el caso de Pedro Castillo, yo he votado porque considero que la vacancia que se le realizó y la detención es inconstitucional y ahí está mi voto. La mayoría piensa lo contrario porque piensa que ha habidouna situación de anormalidad constitucional, una situación de emergencia porque se estaba iniciando un golpe de Estado. Ya considerado válido", dijo.

"Considero que la inhabilitación a la señora Sor es inconstitucional. El Congreso puede ser falible, puede fallar y los mecanismos de correctivos tienen que controlar esa decisión", agregó.