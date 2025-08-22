HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

El Gobierno se defiende y partidos en campaña | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Asociación Peruana de Derecho Constitucional pide que no se creen nuevas bancadas iniciado el Congreso bicameral

La propuesta se realizó como opinión solicitada por la Comisión de Constitución y Reglamento sobre el proyecto de reglamento del Congreso de Martha Moyano.

Asociación Peruana de Derecho Constitucional pide que no se creen nuevas bancadas iniciado el Congreso bicameral. Foto: difusión
Asociación Peruana de Derecho Constitucional pide que no se creen nuevas bancadas iniciado el Congreso bicameral. Foto: difusión

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional, precedida por José Luis Cáceres Arce, propone que no se permita la creación de nuevas bancadas una vez iniciado el periodo legislativo del Congreso bicameral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La opinión de la asociación y la de otros especialistas fue solicitada por la Comisión de Constitución y Reglamento en el marco de la revisión del proyecto de resolución legislativa 8662/2024-CR presentado por la congresista fujimorista Martha Moyano que propone el reglamento del Congreso para su nueva etapa bicameral.

PUEDES VER: Congreso da un paso atrás: retiran claúsula que permitía que senadores y diputados ganen más de S/ 50.000

lr.pe

En respuesta a este pedido, el 10 de febrero de 2025, mediante una comunicación dirigida a la Comisión de Constitución y Reglamento, el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y el presidente de la Comisión Especial expusieron una serie de conclusiones respecto al funcionamiento parlamentario y a la reciente reforma bicameral.

La asociación exhorta a que los grupos parlamentarios deben ser vistos "como órganos de importancia constitucional, cuya regulación debe estar orientada al fortalecimiento del sistema democrático".

En ese sentido, "se plantea que solo puedan formarse al inicio del periodo legislativo y que no se permitan nuevas bancadas durante su transcurso, salvo la existencia de un grupo mixto para quienes decidan apartarse de sus agrupaciones originales". Al revisar el proyecto de Moyano no se advierte ninguna propuesta en este sentido y tampoco se consideraron opiniones ciudadanas.

Se advierten posibles dificultades de coordinación entre ambas cámaras

Por otro lado, otras propuestas de la asociación es que observa eventuales dificultades en la coordinación entre ambas cámaras, especialmente si el Senado rechaza lo aprobado por Diputados; por ello, sugieren mecanismos como la devolución con observaciones o el archivo automático.

PUEDES VER: Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

lr.pe

En relación con la acusación constitucional, la entidad "advierte que los cambios reglamentarios propuestos no se limitan a cuestiones de plazos, sino que implican transformaciones estructurales en la dinámica del Congreso, afectando el balance de poderes en el contexto de un parlamento bicameral, donde cada cámara asumirá competencias diferenciadas".

"Sobre el proceso legislativo en el marco del bicameralismo, se destacó que la reforma aprobada optó por un modelo imperfecto, otorgando al Senado la función predominante de cámara revisora frente a la de Diputados. Bajo ese esquema, no corresponde introducir a través de reglamentos mecanismos de insistencia que no están contemplados en la Constitución reformada. Los mecanismos de conciliación propuestos entre ambas cámaras no implican modificación del texto constitucional", agregan.

Notas relacionadas
Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

LEER MÁS
Congreso: aprueban que parlamentarios puedan realizar campaña política en semana de representación

Congreso: aprueban que parlamentarios puedan realizar campaña política en semana de representación

LEER MÁS
Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en el APRA: más de 11 mil afiliados fueron expulsados tras problemas administrativos internos

Crisis en el APRA: más de 11 mil afiliados fueron expulsados tras problemas administrativos internos

LEER MÁS
INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

LEER MÁS
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS
Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota