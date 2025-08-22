La Asociación Peruana de Derecho Constitucional, precedida por José Luis Cáceres Arce, propone que no se permita la creación de nuevas bancadas una vez iniciado el periodo legislativo del Congreso bicameral.

La opinión de la asociación y la de otros especialistas fue solicitada por la Comisión de Constitución y Reglamento en el marco de la revisión del proyecto de resolución legislativa 8662/2024-CR presentado por la congresista fujimorista Martha Moyano que propone el reglamento del Congreso para su nueva etapa bicameral.

En respuesta a este pedido, el 10 de febrero de 2025, mediante una comunicación dirigida a la Comisión de Constitución y Reglamento, el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y el presidente de la Comisión Especial expusieron una serie de conclusiones respecto al funcionamiento parlamentario y a la reciente reforma bicameral.

La asociación exhorta a que los grupos parlamentarios deben ser vistos "como órganos de importancia constitucional, cuya regulación debe estar orientada al fortalecimiento del sistema democrático".

En ese sentido, "se plantea que solo puedan formarse al inicio del periodo legislativo y que no se permitan nuevas bancadas durante su transcurso, salvo la existencia de un grupo mixto para quienes decidan apartarse de sus agrupaciones originales". Al revisar el proyecto de Moyano no se advierte ninguna propuesta en este sentido y tampoco se consideraron opiniones ciudadanas.

Se advierten posibles dificultades de coordinación entre ambas cámaras

Por otro lado, otras propuestas de la asociación es que observa eventuales dificultades en la coordinación entre ambas cámaras, especialmente si el Senado rechaza lo aprobado por Diputados; por ello, sugieren mecanismos como la devolución con observaciones o el archivo automático.

En relación con la acusación constitucional, la entidad "advierte que los cambios reglamentarios propuestos no se limitan a cuestiones de plazos, sino que implican transformaciones estructurales en la dinámica del Congreso, afectando el balance de poderes en el contexto de un parlamento bicameral, donde cada cámara asumirá competencias diferenciadas".

"Sobre el proceso legislativo en el marco del bicameralismo, se destacó que la reforma aprobada optó por un modelo imperfecto, otorgando al Senado la función predominante de cámara revisora frente a la de Diputados. Bajo ese esquema, no corresponde introducir a través de reglamentos mecanismos de insistencia que no están contemplados en la Constitución reformada. Los mecanismos de conciliación propuestos entre ambas cámaras no implican modificación del texto constitucional", agregan.