Congreso da un paso atrás: retiran claúsula que permitía que senadores y diputados ganen más de S/ 50.000

El Congreso de la República dio marcha atrás en su intento de incrementar el sueldo de diputados y senadores a más de S/ 50,000. Esto luego de que se hiciera público el predictamen del nuevo reglamento del Congreso, presentado en la Comisión de Constitución, que incluía una cláusula estableciendo que los próximos legisladores —diputados y senadores— percibirían un salario mensual equivalente al de un juez supremo titular. Ante ello, el congresista Arturo Alegría, presidente de la mencionada comisión, anunció que dicha cláusula sería "perfeccionada".

"Desde la presidencia vamos a quitar de los dictámenes cualquier disposición que hable acerca de las remuneraciones del próximo Congreso bicameral. (…) Cuando se tergiversó cuanto íbamos a ganar, se dio como si el predictamen ya estuviera aprobado. (…) Esto era parte de una propuesta que tenía que salir a raíz del debate de cada uno de los grupos parlamentarios de la Comisión. No estamos retrocediendo, estamos perfeccionando un reglamento. Esto que estamos retirando va a tener que ser debatido por la Cámara de Diputados y el Senado. Al generar este malestar y recibir recomendaciones de mi propia bancada, hemos decidido retirar esta información", indicó el congresista fujimorista en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...