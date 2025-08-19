Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le briden atención médica
Su medida es una protesta, según indica, al "acoso, maltrato y tortura" que sufre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
La exprimera ministra Betssy Chávez anuncia que acatará una huelga de hambre seca como medida de protesta al "acoso, maltrato y tortura" del que denuncia ser víctima al interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
