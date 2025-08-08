Las próximas elecciones generales de Perú, programadas para llevarse a cabo el domingo 12 de abril de 2026, han sido catalogadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como “las más complejas de la historia”. En medio de un contexto complicado a nivel político y social, el Poder Legislativo retornará a un formato bicameral (130 diputados y 60 senadores) después de 34 años y podrían presentarse, según cifras preliminares, hasta 37 candidatos a la presidencia.

Uno de los movimientos políticos que competirá en este proceso electoral es el APRA, que gobernó el país en dos ocasiones a través de Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Disminuido electoralmente desde 2016, en los últimos años atravesó un proceso de reestructuración interna que incluyó la recuperación de su inscripción partidaria. Su actual líder, Jorge del Castillo, deslizó la posibilidad de conformar la plancha presidencial junto con Mauricio Mulder, otro dirigente histórico de dicha colectividad.

En este contexto, se hizo viral en redes sociales un video de 43 segundos que muestra, aparentemente, una reciente manifestación nocturna de adherentes apristas tras confirmarse la participación de su partido en los comicios venideros. Grabado cerca del Parque de la Peruanidad, el entorno está iluminado por farolas y luces de edificios. Se observa el recorrido de una veintena de personas, todas con mascarilla y algunas con banderas peruanas. Uno de los participantes es del Castillo, quien conversa con otros colaboradores durante el acto. Por otro lado, detrás de cámara, una interlocutora narra los detalles del hecho. Finalmente, en la esquina inferior derecha del clip, figura el logo del APRA.

PUEDES VER: Video de animales marinos descubiertos en el mar de Argentina no es real: fue creado con IA

Solo en X, el clip ha alcanzado, hasta el momento, 825 reacciones, así como 211 reposteos y más de 25.000 visualizaciones. Sin embargo, no corresponde a un suceso actual.

Desinformación sobre el APRA. Foto: captura de X

Video de una marcha de simpatizantes del APRA fue grabado en noviembre de 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo

Con el objetivo de demostrar su origen, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Uno de los resultados nos llevó a una publicación realizada el 10 de noviembre de 2021 en Facebook. Con un estilo satírico, su autor señaló que la concentración tuvo como objetivo la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo, quien había asumido el cargo el 28 de julio de dicho año. A diferencia de la versión viral, no contiene ningún logo del APRA en su composición.

Contexto real del video viral. Foto: captura de Facebook

De hecho, en las escenas de la secuencia se observa a Jorge del Castillo como el protagonista principal del evento. No obstante, el detalle más resaltante es que todos los asistentes portan mascarillas, un hábito obligatorio durante la época de la pandemia por la covid-19, que abarcó desde su declaratoria como emergencia de salud pública mundial el 11 de marzo de 2020 hasta su término el 5 de mayo de 2023. En nuestro país, el estadio de emergencia nacional por esta enfermedad osciló entre el 16 de marzo de 2020 y el 27 de octubre de 2022.

Todos los participantes de la marcha llevaban tapabocas para protegerse de la covid-19. Foto: captura de X

En conversación con un miembro afiliado al APRA, quien pidió reservar su identidad, este confirmó que el video no se grabó recientemente, sino hace más de 3 años. Además, indicó que su partido "siempre estuvo en una posición contraria" a la gestión de Castillo.

Desde que el docente de origen chotano asumió la primera magistratura del país, se registraron movilizaciones en diferentes fechas que exigían su vacancia del cargo. Por ejemplo, DW dio a conocer el desarrollo de movilizaciones en Lima y Arequipa el 22 de agosto, 25 días después de haber asumido como mandatario. Posteriormente, el 7 de diciembre de ese año, el mismo medio informó sobre la realización de otra protesta en la capital nacional, a pocos días de que se discutiera el primer pedido de destitución en el Congreso.

En tanto, La República reportó que el 5 de noviembre de 2022 se llevó a cabo una protesta a nivel nacional con el mismo objetivo. Ciudades como Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Iquitos y otras, fueron sedes de diversas concentraciones en sus respectivas plazas principales. Entre los participantes estuvieron diferentes gremios, sindicatos, excombatientes de las Fuerzas Armadas, organizaciones políticas y otros grupos.

Conclusión

El video viral no es reciente. Circula en la web desde noviembre de 2021. Al respecto, dicha protesta tampoco fue convocada de cara a alguna elección presidencial, sino a favor de la vacancia de Pedro Castillo, entonces mandatario del Perú. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.