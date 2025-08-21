Pedro Castillo se defiende en apelación: "El Ministerio Público no ha encontrado una evidencia que tuve un arma en la mano"

El expresidente Pedro Castillo se pronunció durante la audiencia de apelación de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Al finalizar la sesión virtual del Poder Judicial, Castillo mencionó que, a pesar de las 56 citaciones a las que asiste del juicio oral, "el Ministerio Público no ha encontrado una evidencia que tuve un arma en la mano".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Las declaraciones del exmandatario se dan en el contexto de que la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de rebelión, por el cual ha solicitado una condena de 34 años de pena privativa de la libertad y una inhabilitación de la función pública de tres años y medio, así como una reparación civil por más de S/64 millones.

PUEDES VER: Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

"Estoy más de dos años y medio recluido en el penal de Barbadillo. A mí se me acusa del delito de rebelión. Han pasado en este juicio 56 sesiones, el Ministerio Público no ha encontrado una evidencia que tuve un arma en la mano. A mí se me detiene siendo presidente en ejercicio y se me acusa de abuso de autoridad, cuando el abuso de la autoridad viene por parte de la PNP y por un mandato de una fiscal que es seriamente cuestionada. Se me acusa de perturbación a la tranquilidad pública, cuando la Fiscalía dice que producto que, por el cono sur de Lima, se había caído un árbol", declaró.

Por otro lado, en la audiencia de este jueves 21 de agosto, el exjefe de Estado intentó defenderse de las acusaciones fiscales en su contra y mencionó que "no hubo delito", luego de que anunció el cierre del Congreso en su mensaje a la Nación y recordó el fallo del Tribunal Constitucional en el que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que culmine sus funciones.

"Se me dice que mi detención es cuando es un delito de flagrancia, y para ver el caso de flagrancia tiene que haber un delito. Acaba el Tribunal Constitucional de enmendar una plana y le correspondería a usted actual de oficio".

PUEDES VER: Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

"Creemos importante señor juez, de que usted actúe en mérito de la verdad, no con la justicia propia, sino con el país. Cualquier ciudadano, tome un taxi en la calle y pregúntele por Pedro Castillo. (...) El golpe me lo hizo los grupos de poder", acotó.

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez

Horas antes, en la audiencia del juicio oral, con la voz entrecortada, el exmandatario Pedro Castillo manifestó su apoyo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, durante la audiencia del juicio oral. Castillo mostró su respaldo a Chávez, quien en los últimos días intensificó una huelga de hambre como forma de protesta por las condiciones de su detención.

"Mi solidaridad con la doctora Betssy. Ustedes han visto que acá no hay delito. Solamente mi solidaridad. Fuerza doctora, fuerza compatriotas. El Perú tiene que abrir los ojos porque hemos estado cegados, hay necesidad. El Perú necesita urgente, un desparasitante y un purgante", aseveró.

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte

Por otro lado, Pedro Castillo criticó la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que detuvo las investigaciones fiscales en contra de la presidenta Dina Boluarte, indicando que durante su administración se adoptaron enfoques distintos con relación a sus propios casos.

"El día de hoy el Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial de parte de la señora que acude a Palacio, dice que tiene la razón la señora que está al frente. Cunado estaba en mi gobierno, estando en ejercicio, se me sacó muchas imputaciones, siendo presidente de la República, el caso de Sarratea, el puente Tarata, el caso de Los Niños", mencionó.