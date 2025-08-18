HOYSuscripcion LR Focus

Política

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

En la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller enfatizó que "no se puede renegociar un tratado establecido", y recordó que la COMPERIF es una instancia técnica que se rige por lo acordado en el Tratado Salomón Lozano.

Canciller y ministro de Defensa se presentaron en la comisión del Congreso para responder sobre la Isla Santa Rosa. Foto: composición LR
Canciller y ministro de Defensa se presentaron en la comisión del Congreso para responder sobre la Isla Santa Rosa. Foto: composición LR

El canciller Elmer Schialer envió un mensaje al presidente colombiano Gustavo Petro en torno a la controversia por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el río Amazonas. Este lunes 18. durante su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el ministro recalcó que los tratados vigentes entre Perú y Colombia no pueden ser alterados.

"Debo señalar que no puede apartarse, ni rediseñar, ni restablecer, lo ya apartado en un tratado solemnemente aceptado. Además de firmado, ha sido aprobado por los Congresos nacionales y ratificado por los mismos en el intercambio de instrumentos. Es decir, la COMPERIF es una institución netamente técnica que vela por la salud en el terreno de lo acordado, en este caso el Tratado Salomón Lozano. No se puede renegociar un tratado ya establecido", afirmó el canciller.

Schialer recordó que en junio de 2025 el Perú y Colombia habían acordado realizar en Bogotá la XIV reunión de la COMPERIF. Sin embargo, el 6 de agosto, la Cancillería peruana propuso adelantar el encuentro para los días 11 y 12 de septiembre en Lima, a fin de atender con prontitud la situación.

Al día siguiente, el 7 de agosto, la Presidencia de Colombia difundió un comunicado en el que reiteró su cuestionamiento a la soberanía peruana sobre Santa Rosa. Ese mismo día, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un "posible diálogo con Perú a través de la COMPERIF”, y sostuvo que su país no acepta lo que llamó "acto unilateral de anexamiento de la isla Santa Rosa por parte de Perú".

En ese marco, el canciller explicó ante el Congreso que la COMPERIF (Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana) no es un espacio para revisar ni restablecer tratados, sino un mecanismo estrictamente técnico que vela por el cumplimiento de lo ya pactado en el Tratado Salomón Lozano.

Ministro de Defensa también se pronunció sobre la tensión territorial

En la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, expuso la posición del Gobierno frente a las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la isla Santa Rosa y aseguró que las fuerzas militares del Perú se encuentran preparadas para poder enfrentar cualquier problema en la frontera.

"El Perú ejerce una soberanía contundente sobre la isla Chinería y corresponde a todos los peruanos defenderla. Las Fuerzas Armadas se mantienen en preparación y entrenamiento con los medios disponibles para realizar acciones militares y hacer frente a las amenazas de seguridad nacional”, sostuvo el ministro de Defensa durante su intervención.

