EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Política

Ledesma sobre fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Tendrá el poder en la escena del crimen"

"Esto es una burla a la eficiencia de la investigación penal porque el tiempo borra las huellas", advierte Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, sobre el fallo a favor de Dina Boluarte.

Expresidenta del Tribunal Constitucional critica fallo a favor de Boluarte. Foto: composición LR
El Tribunal Constitucional decidió suspender las investigaciones en contra de Dina Boluarte mientras dure su gobierno, que aún finaliza diez meses después. La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, advirtió que la medida blinda a la mandataria porque impide una adecuada recabación de evidencias. "Esto es una burla a la eficiencia de la investigación penal porque el tiempo borra las huellas", advirtió en diálogo con La República.

"(El fallo) es pro crimen, pro impunidad de corrupción. Si la justicia no interviene de manera oportuna; después, lo que se haga será meramente declarativo porque las evidencias ya no van a ser posibles de tomar", explicó. Destacó que Boluarte "va a tener el poder en la escena del crimen", debido a que cuenta con un tiempo considerable para intervenir en las evidencias, lo que lleva a impedir una condena penal justa.

Alerta de blindaje a Boluarte

Para que una investigación sea eficiente, es necesario que las pruebas sean recaudadas de manera oportuna, algo que impide el último fallo del TC. "Si yo conozco de una historia delictiva, tengo que ir a la escena, tomar las evidencias, huellas, datos, cámaras, declaraciones. Todas esas pruebas las guardo, las conservo, para luego seguir con las siguientes fases del proceso cuando culmine su mandato", detalla sobre el proceso que se debe seguir.

Lo que el Tribunal Constitucional ha planteado es que solo se podría tomar declaraciones de la presidenta y, luego de su mandato, recién se podría recoger pruebas para que la investigación continúe. Si no se logra recaudar el material probatorio necesario, el delito queda impune.

"En este momento, Boluarte tiene en sus manos a la Policía para las investigaciones. Teniendo en sus manos un aparato, una institución operativa para la persecución del crimen y de los delitos, ¿creen que al 2026 vamos a encontrar el escenario listo con las evidencias para que el Ministerio Público inicie su función? Definitivamente, es una situación lamentable que ha generado el TC".

Trato diferenciado

Por otro lado, una observación de Ledesma es que la decisión del TC también refleja un trato selectivo hacia presidenta que no se consideró para el caso del expresidente Pedro Castillo.

"Se regresa lo que se ha venido haciendo por décadas en nuestro país contra presidentes que eran intocables, que no se hacía ninguna investigación y cuando terminaban el cargo, se comenzaba a realizar estas indagaciones."Con castillo, bienvenida la investigación; con Boluarte, no hay investigación", expresó.

A ello, añadió que el fallo sienta las bases para que, de cara al cambio de gobierno en 2026, se establezca una inmunidad reforzada para el próximo jefe de Estado.

