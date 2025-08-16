Último sorteo Lotería de Boyacá sábado 16 de agosto: consultar qué jugó el premio mayor y resultado oficial para los 15.000 millones
Verifica cómo salió el último sorteo de la Lotería de Boyacá este 16 de agosto. Por Canal 13 y 7N Noticias, podrás revisar al momento qué número ganó el juego de azar colombiano.
Los números del último sorteo de la Lotería de Boyacá van a salir en instantes. El sábado 16 de agosto de 2025 es una fecha importante, ya que cualquier ciudadano de Colombia podría cambiar su vida si se lleva el premio mayor de 15.000 millones de pesos. En tu billete, encontrarás una combinación que deberás tener a la mano.
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: números del sorteo 4585
Lotería de Boyacá: ¿qué necesito para ganar?
Tan solo necesitas acertar cuatro números del 0 al 9 y una serie de 3 cifras.
¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá?
Todos los resultados de la Lotería de Boyacá se comparten en las redes sociales del propio juego de azar, como Facebook e Instagram. La transmisión oficial del sorteo la puedes revivir en la cuenta de YouTube de 7N Noticias.
¿La Lotería de Boyacá solo juega sábados?
Sí. La Lotería de Boyacá solo se juega los sábados. Los sorteos se realizan cerca a la medianoche.
Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿de cuánto es el premio mayor?
El premio mayor de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos.
Resultados Lotería de Boyacá: números del último sorteo
- Números: 3 6 7 0
- Serie: 208.
Si con el último sorteo de la Lotería de Boyacá no logras llevarte el premio mayor, puedes apuntar al Boyalotto, otra importantísima modalidad. Hay un largo listado de recompensas, como Optimismo y Valentía, que garantizan ganancias menores. Consulta qué jugó y cuál fue el resultado oficial vía Canal 13.
Último sorteo Lotería de Boyacá: ¿qué jugó el sábado 16 de agosto?
