Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Política

Dina Boluarte: presidenta llega al distrito de Santa Rosa en medio de tensiones limítrofes con Colombia

Durante su visita, el Ejército peruano izó la bandera nacional. Boluarte estuvo acompañada por sus ministros y el presidente del Congreso.

Boluarte arribó al distrito de Santa Rosa de Loreto | Composición: LR.
Dina Boluarte arribó a la isla de Chinería acompañada por el presidente del Congreso, José Jerí. La mandataria llegó a la zona de Loreto que, en los últimos días, ha sido foco de tensión limítrofe con el país vecino, Colombia. Durante su visita, los oficiales del Ejército presentes izaron la bandera peruana, reafirmando así la soberanía nacional sobre este territorio amazónico.

Además de Jerí, Boluarte estuvo acompañada por algunos de sus ministros. Las imágenes muestran al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana junto a César Vásquez (Salud), Daniel Maurate (Trabajo), Leslie Urteaga (Midis), Morgan Quero (Educación), Walter Astudillo (Defensa) y César Sandoval (MTC) entre los presentes.

"Estamos acá reafirmando la inmensidad de la sangre peruana y el deber de nuestros compatriotas para seguir construyendo una nación fuerte, unida y en desarrollo. Lamentablemente, desde hace algunos días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones y a las comunidades de frontera. Seamos claros: la soberanía de Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Esto es así", indicó Boluarte en su discurso público a la población de Santa Rosa.

Nota en desarrollo...

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Congresista de Fuerza Popular cobró más de S/280 mil como profesor de la UNP: al ser consultado, olvidó qué cursos enseñó

Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez sobre el BCR: "No vale la pena responderle"

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

Fernando del Rincón entrevista a Delia Espinoza y ella rechaza Ley de Amnistía: "Es una bofetada a las víctimas"

