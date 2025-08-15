Dina Boluarte: presidenta llega al distrito de Santa Rosa en medio de tensiones limítrofes con Colombia

Dina Boluarte arribó a la isla de Chinería acompañada por el presidente del Congreso, José Jerí. La mandataria llegó a la zona de Loreto que, en los últimos días, ha sido foco de tensión limítrofe con el país vecino, Colombia. Durante su visita, los oficiales del Ejército presentes izaron la bandera peruana, reafirmando así la soberanía nacional sobre este territorio amazónico.

Además de Jerí, Boluarte estuvo acompañada por algunos de sus ministros. Las imágenes muestran al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana junto a César Vásquez (Salud), Daniel Maurate (Trabajo), Leslie Urteaga (Midis), Morgan Quero (Educación), Walter Astudillo (Defensa) y César Sandoval (MTC) entre los presentes.

"Estamos acá reafirmando la inmensidad de la sangre peruana y el deber de nuestros compatriotas para seguir construyendo una nación fuerte, unida y en desarrollo. Lamentablemente, desde hace algunos días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones y a las comunidades de frontera. Seamos claros: la soberanía de Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Esto es así", indicó Boluarte en su discurso público a la población de Santa Rosa.

