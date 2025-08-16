HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Loterías y Sorteos

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: ver sorteo EN VIVO, a qué hora sale el premio mayor y cómo ver por internet

Consulta con tu billete los resultados de la Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto, vía Canal 13 EN VIVO por internet. En el transcurso del sorteo 4585, puedes llevarte el premio mayor o el Boyalotto.

El listado de resultados de la Lotería de Boyacá se publica por Instagram y Facebook.
El listado de resultados de la Lotería de Boyacá se publica por Instagram y Facebook.

Los resultados de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO no los puedes obviar. El sorteo número 4585 garantiza un fabuloso premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. Ve por tu billete y no te despegues de las transmisiones oficiales vía Canal 13, 7N Noticias, YouTube y Facebook. Recuerda los números ganadores y la serie de tres cifras que jugaste.

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: números del sorteo 4585

19:01
16/8/2025

Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿de cuánto es el premio mayor?

El premio mayor de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos.

18:13
16/8/2025

Resultados Lotería de Boyacá: números del último sorteo

- Números: 3 6 7 0

- Serie: 208.

A partir de las 10.40 p. m. se definirá el premio mayor. Minutos antes, se publicarán los primeros resultados de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO. El Boyalotto también estará en disputa.

Resultados Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿qué salió en el sorteo del sábado 16 de agosto?

  • Premio mayor: por anunciar
  • Serie: por anunciar.
Notas relacionadas
Resultados Lotto y Pega 3 HOY, sábado 16 de agosto: números de la Lotería Nacional de Panamá, transmisión por RPC y último sorteo

Resultados Lotto y Pega 3 HOY, sábado 16 de agosto: números de la Lotería Nacional de Panamá, transmisión por RPC y último sorteo

LEER MÁS
Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585, hora y qué canal transmite el juego

Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585, hora y qué canal transmite el juego

LEER MÁS
Lotería Telemetro EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados del Sorteo Miercolito y números ganadores de la Lotería Nacional de Panamá

Lotería Telemetro EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados del Sorteo Miercolito y números ganadores de la Lotería Nacional de Panamá

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Loterías y Sorteos

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota