Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: ver sorteo EN VIVO, a qué hora sale el premio mayor y cómo ver por internet

El listado de resultados de la Lotería de Boyacá se publica por Instagram y Facebook.

Los resultados de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO no los puedes obviar. El sorteo número 4585 garantiza un fabuloso premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. Ve por tu billete y no te despegues de las transmisiones oficiales vía Canal 13, 7N Noticias, YouTube y Facebook. Recuerda los números ganadores y la serie de tres cifras que jugaste.

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: números del sorteo 4585 19:01 Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿de cuánto es el premio mayor? El premio mayor de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos. 18:13 Resultados Lotería de Boyacá: números del último sorteo - Números: 3 6 7 0 - Serie: 208.

A partir de las 10.40 p. m. se definirá el premio mayor. Minutos antes, se publicarán los primeros resultados de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO. El Boyalotto también estará en disputa.

Resultados Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿qué salió en el sorteo del sábado 16 de agosto?