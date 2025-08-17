Dina Boluarte gastó más de S/2 millones en viajes internacionales desde que inició su mandato

Los viajes internacionales que Dina Boluarte ha realizado desde que inició su mandato han costado más de S/2 millones al país. En total la presidenta ha estado fuera del Perú un total de 53 días a fin de acudir a actividades oficiales en el extranjero. Nunca viajó sola. Siempre fue acompañada de una comitiva conformada por ministros o miembros de la Presidencia.

Se trata de 11 salidas del país, en las cuales visitó tres veces Estados Unidos y dos el Vaticano. En dólares, el costo de todos estos viajes asciende a aproximadamente $642,491, que al cambio en moneda nacional —tomando como referencia el precio del dólar a S/3,56— se obtiene un monto nada austero de S/2,288,489.82.

Año País Fechas N° de días Comitiva Presupuesto 2023 Brasil Del 7 al 9 de agosto 3 12 $62,887.22 2023 Estados Unidos Del 17 al 21 de septiembre 5 18 $25,500 2023 Alemania, Italia, Vaticano Del 11 al 15 de octubre 5 17 $99, 791 2023 Estados Unidos Del 1 al 4 de noviembre 4 8 $32,120 2023 Estados Unidos Del 14 al 18 de noviembre 5 14 $69.889 2024 China Del 23 al 30 de junio 8 17 $150,419 2025 Suiza Del 20 al 24 de enero 5 6 $29,952 2025 Vaticano Del 16 al 19 de mayo 4 3 $17,613.58 2025 Ecuador 24 de mayo 1 3 $5000 2025 Francia Del 7 al 11 de junio 5 4 $19,390 2025 Japón e Indonesia Del 5 al 12 de agosto 8 11 $129,932.17 TOTAL 53 $642,491 (S/2,288,489.82) aprox

Gira mundial de Dina Boluarte

Boluarte asumió funciones el 7 de diciembre del 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Su llegada fue recibida con una serie de manifestaciones sociales que resultaron con la muerte de 50 personas y decenas de heridos. Nunca se disculpó ni asumió la responsabilidad política por ello. Lo que sí hizo fue promulgar la Ley 31810, norma que le permite realizar su funciones de manera remota desde el extranjero.

Dicha ley fue oficializada el 29 de junio del 2023 y solo pasó poco más de un mes para que la jefa de Estado empezará a aprovecharla al máximo.

Brasil: Tres días y más de $62 mil en gastos

El primer viaje, de muchos, se desarrolló del 7 al 9 de agosto. ¿El destino? Brasil. La dignataria fue a Belém do Pará, acompañada de un comitiva de 12 personas, para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). En el lugar sostuvo una reunión bilateral con el presidente de dicho país, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la Cumbre de mandatarios de países amazónicos.

La travesía costó, entre pasajes y viáticos, para las 12 personas un total de $62,887.22. Debido a que se trató del primer viaje de la mandataria, generó cuestionamientos sobre sí es regular que pueda asumir sus funciones de manera remota.

El entonces decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez, explicó a La República que quien debió asumir funciones, ante la ausencia de Boluarte, fue el presidente del Congreso. "Nosotros no compartimos la idea de que pueda ser factible este tipo de relevo o ejercicio de la función de la presidenta de la República porque la Constitución es clara, establece cuál es el mecanismo (cadena de sucesión legal). No podría dirigirse el país de manera remota. Es imposible. Lean la Constitución, ahí se expresa claramente”, dijo.

Las 3 veces que fue a Estados Unidos en solo un año

Luego de Brasil, el segundo viaje que realizó Boluarte fue a Nueva York (Estados Unidos) para asistir a las 78° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Estuvo ahí del 17 al 21 de septiembre del 2023. El costo del viaje fue de más de $25,500 en pasajes y viáticos de los cinco ministros de Estado y los 13 funcionarios de su despacho presidencial que la acompañaron. De esta visita, la Cancillería publicó como un logro una fotografía de la presidenta junto a su homólogo Biden (entonces presidente de EE.UU) y la primera dama de dicho país. El Gobierno de Boluarte aseguró que se trató de una reunión en la que hablaron de cooperación entre ambas naciones, sin embargo, solo se trató de un saludo protocolar con los países asistentes.

Después, del 11 al 15 de octubre la mandataria estuvo en Europa. Sí, hasta aquí vamos un viaje por mes. Lo sorprendente no queda ahí, sino que en noviembre salió del país en dos ocasiones para ir a Estados Unidos.

La segunda visita a Norteamérica se desarrolló del 1 al 4 de noviembre, mientras que la tercera fue del 14 al 18 del mismo mes. Se gastaron $32,120 y $69.889, respectivamente.

¿Qué hizo en EE.UU? A inicios de noviembre, Boluarte acudió a Washington para participar de la Cumbre de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). Una vez, el Gobierno peruano intentó atribuirse una reunión bilateral con Biden, luego de que la presidenta figuró en varias fotos tomada de la mano del expresidente. Eso fue suficiente para que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificará el paseo como una reunión bilateral cuando, en realidad, no se cumplió ninguno de los protocolos.

Luego, la tercera visita se dio para que Boluarte asista al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco. Aquí la presidenta aprovechó la ocasión para invitar a líderes empresariales y autoridades de diferentes países para que asistan a la edición 2024, la cual iba a realizarse en Perú. Este fue su último viaje del 2023.

Reunión con Xi Jing Ping en China

En el 2024, la presidenta realizó solo un viaje internacional. El destino fue la República Popular China y tuvo como objetivo sostener una reunión con el presidente Xi Jingping. Para este viaje de ocho días, del 23 al 30 de junio, se destinó $150,419. La acompañaron 17 personas.

La mandataria se reunión, además del presidente de China, con el presidente de Cosco Shipping, accionista principal del megapuerto de Chancay ,obra inauguradaen Perú a fines del 2024. En la ciudad de Shenzhen, participó de la inauguración del Museo Nacional de esa ciudad, una importante exhibición de más de 150 piezas precolombinas provenientes de 14 museos peruanos.

En septiembre de dicho año, Boluarte intentó viajar nuevamente, sin embargo, el Pleno del Congreso le negó el permiso. La solicitud del Ejecutivo solicitaba autorización para acudir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, programada entre el 21 y 26 de septiembre. La votación final fue de 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones, el rechazo se debió a que en esas fechas el país enfrentaba decenas de incendios forestales a nivel nacional.

Suiza, Ecuador, Francia y segunda visita al Vaticano

A diferencia del 2024, en el 2025 la presidenta lleva un récord de viajes. No acaba el año y va cinco salidas del país (pudieron ser seis, pero el Congreso le rechazó un permiso).

Del 20 al 24 de enero la jefa de Estado fue a Davos (Suiza) junto a otras seis personas. Se gastó $29,952 en viáticos y pasajes de la comitiva. Junto al canciller Elmer Schialer, el ministro de Economía y de Desarrollo Agrario y Riego, la jefa de Estado participó en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. Su salida del país se dio a pesar de un atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo (La Libertad). Una de las reuniones estuvo enfocada en abordar finanzas sostenibles e inversiones destinadas a la Amazonía.

Después de ese viaje, la mandataria acudió al Vaticano del 16 al 19 de mayo. La justificación de esta salida fue la entronización del Papa León XIV, quien en su primer discurso como sumo pontífice saludo a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), lugar en el que fue obispo. Para esta ocasión, se gastó $17,613.58 en los pasajes y viáticos de la comitiva. La presidenta tuvo una breve conversación con la máxima autoridad de la Iglesia.

Posteriormente, a los pocos días de regresar de Italia, la presidente viajó a Ecuador el 24 de mayo para asistir a la toma de mando de su homólogo Daniel Noboa Azín. Se destinaron $5000 para este viaje de un solo día.

Luego, del 7 al 11 de junio, la dignataria viajó a Francia para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), que se desarrolló en la ciudad de Niza. Acudió junto a cuatro funcionarios, con un costo total de $19,390.

¿Último viaje?

Finalmente, Boluarte viajó a Japón e Indonesia. Los días solicitados fueron del 5 al 12 de agosto, por lo que estuvo ausente un total de 8 días. Junto a ella fueron otros 11 funcionarios, incluyendo a cinco ministros de Estado (Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Transporte, Energía y Minas, Desarrollo Agrario). El costo total del viaje fue de $129,932.17 que, al cambio, se traduce en casi medio millón de soles.