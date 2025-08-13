Juan Daniel Fernández Molero: "'Punku' es la película que siempre quise hacer"

Punku, filmada en Cusco como una docuficción, es una de las mejores películas que se estrena en el Festival de Cine de Lima. Juan Daniel Fernández Molero tuvo la idea original hace más de 15 años, cuando estaba en la casa de su abuelo editando su primera película, Reminiscencias. El filme tiene elementos de terror, pero el guion empezó como un “cine serio, andino y con realismo mágico”, nos cuenta el cineasta en las instalaciones de la CPUCP. En la historia, Meshia rescata a Iván, un niño que es encontrado echado en el río, con un ojo herido, desorientado y se presume que ha sido poseído por una entidad. La protagonista deja su comunidad y viaja con él en busca de ayuda.

El director está acompañado de Marcelo Quino y Maritza Kategari. Los actores viajaron al Festival de Berlín 2025 y la prensa internacional les preguntó por sus carreras. “Incluso me dijeron que para ser un actor de rango mundial, que es un punto que quisiera alcanzar, debería aprender el inglés”, comenta Quino.

Ambos fueron elegidos durante un casting y Punku es la primera película en la que participan. “Primero hicimos un casting anunciado en el municipio, en el 2018, y claro, fueron chicos que quizás siempre van a las actividades extracurriculares. De ahí decidimos que lo mejor era ir a los colegios y pregunta: ¿quién quiere salir cinco minutos a hacer una entrevista?”, cuenta el director. “Les preguntábamos sobre sus familias, sus sueños, si vieron algo paranormal en algún momento o qué mitos le han contado a sus abuelos. Para mí, fue muy rico para el guion”.

Maritza dice que se identificó con varios aspectos del personaje. La primera vez que vio la película fue en Berlín. “Fue emocionante. Es como ver un pasado y un presente. Para mí, ser parte de Punku fue como un renacer, llegó en el momento exacto como para darme una idea clara de lo que haría en mi vida. Entonces, en la película se ve eso también, Meshia está dejando un pasado atrás y buscando tener una visión más clara de lo que hará”, señala la actriz.

En ese sentido, el director sostiene que era importante que el elenco se pudiera “autorepresentar” con la película. “Que la gente del mismo lugar actúe de sí misma, y no solo se retraten las cosas importantes, sino como también los detalles, como los distintos acentos que pueden haber en una misma ciudad. Quise capturar todas las formas de ser de quillabambino”.

La película ganó los estímulos de DAFO. “Es la primera que hago con presupuesto (del Estado). La retomé en 2017. Era la película que siempre quería hacer si tuviera dinero”, nos dice Molero. “Lo que envié fue la mitad, porque le faltaba toda la otra mitad de que era más ciencia ficción. Sinceramente, me di cuenta que eran dos películas, iba a durar 5 horas. Cuando estaba haciendo Punku, quizás la hice como si fuera la última”.

Dices que, gracias a Punku, te diste cuenta que continuarías en el cine.

Claro, espero que haya posibilidades de que cambie esa ley (la llamada “ley anticine” impulsada por el Congreso), que se reconsidere, que hagamos ahí, fuerza. Aunque también, estando en una dictadura actual, está bien difícil...

¿Entonces, consideras que sí es un gobierno autoritario?

Es una dictadura y es muy difícil todo. También por eso he terminado migrando hacia Europa. En un punto no puedes imaginarse un futuro ahora en Perú, mientras sea tan inestable la política. Obviamente, a veces, uno piensa que está siendo egoísta al pensar solo en el cine, porque está todo el país mal y hay una pérdida de talento bien grande. Parecía que estábamos surgiendo, saliendo de las viejas cosas y de vuelta hemos vuelto al 2000.

Bueno, es un buen año internacional para el cine peruano. ¿No nos celebramos tanto?

Los premios, a veces, no se celebran tanto, no se comentan, pero bueno, hay que empezar. También no hay como una red de apoyo para las películas peruanas, son muy pocos los medios masivos, no hay mucho interés y en la televisión menos. No hay ni siquiera espacios culturales en la televisión peruana. O sea, es todo un problema sistémico.

¿Qué les toca hacer como gremio audiovisual?

-Hay que seguir haciendo, encontrar otras formas... Pero también defender lo que tenemos, lo que se ha ganado, ¿no? Hoy, en el mundo, el cine peruano se ve de otra forma.