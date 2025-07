Dina Boluarte: ¿cuál es la agenda de la presidenta en sus últimas Fiestas Patrias en Palacio de Gobierno?

Comienzan los últimos días de Dina Boluarte como presidenta del Perú. De hecho, el lunes 28 de julio serán sus últimas Fiestas Patrias como la jefa de Estado con mayor desaprobación en toda la historia del país. En medio de rechazo 93.9% de la ciudadanía, la mandataria tiene una agenda en el marco de la celebración del 204° aniversario de la proclamación de la independencia del Perú.

Según la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la jornada de Boluarte comenzará desde muy temprano. A las 7:50 de la mañana, la mandataria saldrá de Palacio de Gobierno por la Puerta de Honor con rumbo a la Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, que tendrá lugar a las 8:00 a.m.

Programa de actividades de Dina Boluarte para el 28 de julio del 2025.

A las 9:10 a.m., luego de la misa, la presidenta tiene planeado regresar a la Casa de Pizarro. Entre tanto que se alista para asistir al Parlamento, aproximadamente a las 10:30 a.m. Dina Boluarte recibirá a la Comisión de Anuncio del Congreso de a República en el Salón de Embajadores. Al mismo tiempo, los ministros emprenderán su camino hacia el Palacio Legislativo, quienes tiene planeado llegar en solo 10 minutos. 10:45 a.m., también retornará la mencionada Comisión al Parlamento.

La salida de Dina Boluarte al Congreso

Para su último mensaje de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte asistirá a su homólogo de desaprobación histórica: el Congreso, quien según la última encuesta IEP el 93% del Perú rechaza su gestión.

A las 10:50 a.m. Boluarte tiene entre sus planes salir de Palacio de Gobierno hacia el Parlamento por la Puerta de Honor. En tanto, los congresistas están convocados a las 9:00 a.m. para escuchar los últimos "logros" de la mandataria a cargo del Perú.

Diez minutos más tarde, 11:00 de la mañana, se prevé el inicio de la Sesión Solemne del Congreso de la República y, minutos más tarde, 11:10 a.m. comenzará el esperado Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

Finalmente, horas más tarde, 5:30 de la tarde aproximadamente, se realizará el Saludo del Cuerpo Diplomático y de las Altas Autoridades de la

Nación en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.