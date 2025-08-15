Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro
La mandataria arribará a la zona fronteriza del Amazonas, en el que se vive un clima de tensión por la zona limítrofe con Colombia. La visita se da como parte de una campaña de atención social para las comunidades de Santa Rosa.
En medio de la tensión territorial con Colombia, la presidenta Dina Boluarte llegará este viernes a las 10 de la mañana a la Isla Santa Rosa, en la triple frontera amazónica, para encabezar actividades de acercamiento a la comunidad. Su visita ocurre tras los recientes roces diplomáticos y declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en torno a los límites y la soberanía sobre este punto estratégico, así como la polémica colocación de una bandera colombiana en territorio peruano.
Dina Boluarte en Santa Rosa EN VIVO
Dina Boluarte llegará a Isla Santa Rosa
En sesión de consejo de ministros, el premier, Eduardo Arana, detalló que la mandataria Dina Boluarte supervisará cuáles son los problemas de la comunidad que viven en la zona limítrofe de la Isla Santa Rosa.
“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales", mencionó.