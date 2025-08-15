Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

En sesión de consejo de ministros, el premier, Eduardo Arana, detalló que la mandataria Dina Boluarte supervisará cuáles son los problemas de la comunidad que viven en la zona limítrofe de la Isla Santa Rosa.

“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales", mencionó.