Ministerio del Interior compró 168 vehículos de lujo, pero quitó financiamiento a sueldos y pensiones de la PNP

La PNP compró 168 autos de lujo marca Audi y Toyota para los altos mandos de la institución por un monto total de S/17.3 millones. Sin embargo, este monto no estaba previsto en el presupuesto 2025 que presentó el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el Congreso, según reveló el dominical Punto Final. Para ello, se quitó el financiamiento para las pensiones, partidas sensibles y remuneraciones.

De acuerdo con el reportaje periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y no se presentó una ficha técnica que evalúe la pertinencia del gasto. Precisamente, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP omitió este requisito tras argumentar que no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto momento de gasto.

Es preciso que, para calificar que la adquisición es una inversión pública, se tendría que demostrar que ello mejoraría la atención de los peruanos. Por ello, fue considerado como un gasto capital. La PNP, aseguró el dominical, justificó a compra como parte del cumplimiento de su misión institucional.

Según el portal del Sistema de Contrataciones del Estado (Seace) la adjudicación la obtuvieron las empresas Euroshop y Autoespar. Las compras se dividieron en tres tipos: A, 120 automóviles Toyota Corolla para coroneles por un S/11.9 millones; B,40 camionetas Toyota RAV4 para generales por S/5.2 millones; C, 8 camionetas Audi Q5 para tenientes generales por S/1.6 millones.