El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que dota de impunidad a los crímenes de violencia interna. Foto: composición LR

Este último 13 de agosto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas armadas y de los comités de autodefensa por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, ocurrido entre 1980 y 2000.

La Carlincatura de este viernes 15, expone cómo la norma se promulgó ignorando a las víctimas y sus familiares, quienes exigen justicia.