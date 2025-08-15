HOYSuscripcion LR Focus

Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Política

Carlincatura expone cómo la Ley de Amnistía se promulgó ignorando a las víctimas del conflicto armado interno

Las víctimas del conflicto armado interno y sus familiares continúan en espera de justicia.

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que dota de impunidad a los crímenes de violencia interna. Foto: composición LR
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que dota de impunidad a los crímenes de violencia interna. Foto: composición LR

Este último 13 de agosto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas armadas y de los comités de autodefensa por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, ocurrido entre 1980 y 2000.

La Carlincatura de este viernes 15, expone cómo la norma se promulgó ignorando a las víctimas y sus familiares, quienes exigen justicia.

