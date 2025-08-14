HOYSuscripcion LR Focus

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

La Carlincatura ilustra cómo el Gobierno de Dina Boluarte rememora a la dictadura fujimorista en los años noventa, asociado a la influencia de un asesor en su gestión.

Carlincatura de hoy, jueve 14 de agosto, sobre la forma en la que opera el deslegitimizado Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, jueve 14 de agosto, sobre la forma en la que opera el deslegitimizado Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, jueves 14 de agosto, retrata la manera en la que el Gobierno de Dina Boluarte opera en el país, al mismo estilo de los años noventa, cuando el Perú vivía en la dictadura fujimorista que contaba con la influencia de un asesor en las sombras. El caricaturista Carlos Tovar expone a la presidenta al lado de un hombre que influye en su mandato y en la toma de decisiones desde Palacio de Gobierno. El último miércoles 13 de agosto, la jefa de Estado promulgó la Ley de Amnistía que da impunidad a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000.

Caricatura política de Carlincatura del 14 de agosto de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 14 de agosto de 2025

