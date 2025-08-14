Juliana Oxenford sobre prisión preventiva contra Martín Vizcarra: "Lo va a capitalizar"

La periodista consideró que el expresidente "sacará el jugo" a su situación y se victimizará. Foto: La República

La periodista consideró que el expresidente "sacará el jugo" a su situación y se victimizará. Foto: La República

Juliana Oxenford, en su programa Arde Troya, indicó que Martín Vizcarra podría sacar provecho de la prisión preventiva en su contra para "victimizarse". En ese sentido, exhortó a los electores a informarse sobre los políticos que se presentarán en los próximos comicios.

"Lo va a capitalizar, va a buscar la manera de sacarle provecho, va a exprimir esta prisión preventiva para sacarle el jugo y victimizarse. La gente joven lo toma como alguien divertido, dicen 'ese lagarto es un mate de la risa'. Y eso es un problema. Vizcarra va a apelar en un contexto de victimización nunca antes visto", anotó.

Asimismo, el abogado Andy Carrión, entrevistado en el programa, consideró que el juez debió detallar las razones de la orden de prisión preventiva. "Crea que ha sido muy débil el argumento esbozado por el juez. Recordemos que hay una decisión previa en la que otro juez, en realidad, nunca advirtió ningún peligro de fuga. Es por eso que le impusieron una comparecencia con ciertas restricción, por ejemplo, no salir del país. Aún con esa decisión Vizcarra nunca se sustrajo de la persecución públicas. Por eso, creo que debió explicar a qué se refiere con que no tiene arraigo familiar", dijo.

Situación de Martín Vizcarra

El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntamente haber recibido sobornos de más de S/2 millones cuando era gobernador regional de Moquegua.

La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez, aseguró en audiencia que el exmandatario direccionó la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua a cambio de pagos ilícitos provenientes de las empresasObrainsa e Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).

Durante la sesión, el juez Jorge Chávez Tamariz, dijo que sí existen elementos que acreditan riesgo de fuga y de obstaculización del proceso por parte de Vizcarra, lo que justifica la prisión preventiva. "Existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentando en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer", apuntó Tamariz.

Con esta decisión, Vizcarra será recluido en el penal de Barbadillo, mientras continúan las investigaciones por los presuntos delito de tráfico de influencias y cohecho. En tanto, Erwin Siccha, defensa del exjefe de Estado, anunció que apelará la medida dictada por el juez y denunció que existiría un conflicto de interés.