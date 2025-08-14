Fiscalía rechaza Ley de Amnistía y la califica de inconstitucional: "Es jurídicamente inviable"

La Fiscalía rechazó la promulgación de la ley de amnistía. Foto: composición LR

La Fiscalía rechazó la promulgación de la ley de amnistía. Foto: composición LR

Las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad rechazaron la ley de amnistía y aseguraron que "es jurídicamente inviable", esto debido a que vulnera principios constitucionales esenciales y se opone a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.

"Esta ley afecta esencialmente el cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos", indicó la fiscal superior coordinadora Rosario Quico mediante un pronunciamiento en la cuenta oficial de X del Ministerio Público.

Asimismo, informó que estarán solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la referida norma.