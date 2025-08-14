Fiscalía rechaza Ley de Amnistía y la califica de inconstitucional: "Es jurídicamente inviable"
Fiscal Rosario Quico informó que tramitará ante la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley.
- César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias
- Alejandro Toledo sufre descompensación antes de audiencia de juicio oral por caso Ecoteva: "Tiene escalofríos"
Las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad rechazaron la ley de amnistía y aseguraron que "es jurídicamente inviable", esto debido a que vulnera principios constitucionales esenciales y se opone a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Esta ley afecta esencialmente el cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos", indicó la fiscal superior coordinadora Rosario Quico mediante un pronunciamiento en la cuenta oficial de X del Ministerio Público.
Asimismo, informó que estarán solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la referida norma.