Periodista enfrenta a Fernando Rospigliosi por Ley de Amnistía: "Hay prófugos que quedarán impunes"

Rospigliosi respaldó la norma, pese a que afecta a los familiares de víctimas del periodo de violencia política. Foto: composición LR

El periodista Fernando Carvallo cuestionó al congresista Fernando Rospigliosi por el impacto de la ley de Amnistía, promulgada por Dina Boluarte el último 15 de agosto. Al respecto, le increpó que la la norma permitirá que mucho investigados prófugos regresen "con toda impunidad".

El cruce de palabras se desarrolló durante una entrevista al congresista fujimorista en RPP. Rospigliosi, a fin de defender la ley, citó el caso de El Frontón, en el cual no existe una sentencia firme pese a la cantidad de años que han pasado. "Hay marinos nuevamente procesados por un caso de hace 40 años. No puede ser", dijo.

Al escuchar esto, Carvallo le mostró el otro lado de la norma: "Hay otros casos, por ejemplo, el de los prófugos que no han colaborado con la justicia y ellos van a poder regresar con toda impunidad. No considera que el hecho mismo de que hayan prófugos abona que era mas razonable crear una comisión para decidir indultos personalizados en vez de una ley genérica que permite que prófugos que han cometido crímenes, que han violado mujeres, que han torturado, que han deshonrado el uniforme puedan beneficiarse por los casos que ustedes cita".