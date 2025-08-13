Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Tal y como lo había anunciado el pasado 9 de agosto, Martín Vizcarra llegó a la audiencia de prisión preventiva en su contra. El juez Jorge Chávez indicó en la anterior sesión que su presencia sería facultativa. Tras esto, el exmandatario aseguró su asistencia.

"Toda la vida he dado la cara", comentó Vizcarra para las cámaras.