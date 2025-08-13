HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

El Poder Judicial evalúa hoy la solicitud de prisión preventiva por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra por corrupción. La audiencia se reprogramó tras la presentación de documentación adicional por parte de la Fiscalía y la defensa de Vizcarra durante la última sesión

El Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en torno a las investigaciones que lo acusan de corrupción. Foto: Carlos Felix / URPI-LR
El Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en torno a las investigaciones que lo acusan de corrupción. Foto: Carlos Felix / URPI-LR

El Poder Judicial evalúa hoy 13 de agosto en audiencia la solicitud de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La audiencia fue reprogramada luego de que tanto la Fiscalía como la defensa del exmandatario solicitaran un tiempo prudente para revisar documentación que fue añadida durante la pasada sesión del 9 de agosto. El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para acreditar el peligro de fuga y obstaculización de la justicia por parte del exmandatario, quien enfrenta cargos por presuntos sobornos en la adjudicación de obras públicas.

Martín Vizcarra: últimas noticias HOY

09:11
13/8/2025

Militantes de 'Perú Primero' se presentaron a las fueras del PJ

Militantes de 'Perú Primero' llegaron a los exteriores del Poder Judicial para brindar su respaldo al también líder del partido, Martín Vizcarra, ante la audiencia de prisión preventiva. 

09:06
13/8/2025

Martín Vizcarra llega a la sede del Poder Judicia

Tal y como lo había anunciado el pasado 9 de agosto, Martín Vizcarra llegó a la audiencia de prisión preventiva en su contra. El juez Jorge Chávez indicó en la anterior sesión que su presencia sería facultativa. Tras esto, el exmandatario aseguró su asistencia. 

"Toda la vida he dado la cara", comentó Vizcarra para las cámaras. 

09:01
13/8/2025

PJ evalúa pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El Poder Judicial evalúa hoy el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.

