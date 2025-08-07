Rosa María Palacios critica a Petro por aumentar tensión entre Perú y Colombia: "Se tiene que inventar un problema limítrofe"

En una nueva edición de su programa Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios criticó el accionar del presidente colombiano en medio de la tensión limítrofe entre Perú y Colombia. Según Palacios, esta postura de Petro responde a un intento por desviar la atención de las críticas a su Gobierno, debido a los constantes problemas que enfrenta el país vecino bajo su administración.

“El señor Petro tiene problemas de política interna y, ante esos problemas, es de manual que, para generar unidad nacional y evitar que miren hacia adentro, se invente un problema limítrofe. Es perfecto. (…) El Perú está enviando personal militar (…)”, señaló Palacios.

La periodista afirmó que en el distrito de Santa Rosa existe una convivencia armoniosa y que no es correcto fomentar conflictos a través de una disputa territorial que, según indicó, carecen de justificación.

“En la zona, brasileños, peruanos y colombianos trabajan de forma integrada. (…) Comercian, estudian y reciben atención médica en los tres lados, porque están a solo 10 minutos por el río. La convivencia es armoniosa. Qué ganas de estropear todo esto por los delirios del señor Petro. Colombia tendría que venir a pedirle un favor al Perú: si Leticia se queda sin acceso al Amazonas, habrá que negociar un acceso”, afirmó.