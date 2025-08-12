HOYSuscripcion LR Focus

Política

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

La abogada explicó que si Benavides es incluida en el JNE su postura podría no ser imparcial debido a sus nexos con el partido aprista.

Rosa María Palacios cuestionó la labor que desempeñará Benavides. Foto: composición LR
Rosa María Palacios cuestionó la labor que desempeñará Benavides. Foto: composición LR

Rosa María Palacios cuestionó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, pues explicó que en caso sea incluida en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su postura no sería imparcial debido a su cercanía con el partido aprista.

"Por la JNJ, Patricia Benavides regresa a una posición a la que no debería estar. Sus delitos están siendo investigados en la misma Fiscalía. Por razones políticas regresa al poder. La reposición ha sido presionada por la Junta, todos los días, Gino Ríos ha estado ahí", indicó.

En ese sentido, planteó el impacto de su posible adición al JNE. "¿A dónde la van a mandar? Las fiscalías supremas están ocupadas y ella tendría que ir a la que investiga a los Cuellos Blancos, aunque mejor no. ¿A dónde la van a mandar? Probablemente la manden al huesero de la JNE. Eso es bien complicado. Con todo un partido detrás: ha sido defendida por Jorge Del Castillo, Gino Ríos, ha recibido homenaje publico con todas las figuras del partidos aprista ... ¿y esa persona va a ser imparcial en la JNE?", manifestó.

"Se sentará junto al doctor Willy Ramirez, primo de Joaquín Ramirez, quien fue el que le aprobó su tesis, tesis que tuvo 85% de plagio. ¿Qué tal jurado, no?", agregó.

