EN VIVO | Martín Vizcarra es trasladado al penal Barbadillo para cumplir prisión preventiva de 5 meses
Seguido de un gran resguardo policial, el expresidente Vizcarra es trasladado al penal para cumplir prisión preventiva dictada por el juez Chávez Tamariz.
El expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo para cumplir con la prisión preventiva de cinco meses, dictada por el juez Chávez Tamariz. En este mismo centro penitenciario se encuentran otros exmandatarios, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Martín Vizcarra en Barbadillo
Martín Vizcarra llega al penal de Barbadillo
Sin mayores inconvenientes, el expresidente autoapodado 'lagarto' llegó al establecimiento penitenciario de Barbadillo - la cárcel de los expresidentes para cumplir la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.
Cabe indicar que Barbadillo estaba habilitado inicialmente para encarcelar como máximo a dos expresidentes.
Cuatro expresidentes del Perú en prisión
Con la llegada de Vizcarra a Barbadillo, son cuatro expresidentes del Perú quienes se reúnen en el penal. Junto a él estarán Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Martín Vizcarra es trasladado en camioneta de la PNP
El expresidente Martín Vizcarra se encuentra dentro de una camioneta de la PNP siendo trasladado hacia el penal de Barbadillo ubicado en el distrito de Ate. Su traslado está siendo resguardado por varias unidades de la Policía.