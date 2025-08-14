Sin mayores inconvenientes, el expresidente autoapodado 'lagarto' llegó al establecimiento penitenciario de Barbadillo - la cárcel de los expresidentes para cumplir la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

Cabe indicar que Barbadillo estaba habilitado inicialmente para encarcelar como máximo a dos expresidentes.