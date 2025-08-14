HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Martín Vizcarra es trasladado al penal Barbadillo para cumplir prisión preventiva de 5 meses

Seguido de un gran resguardo policial, el expresidente Vizcarra es trasladado al penal para cumplir prisión preventiva dictada por el juez Chávez Tamariz.

Martin vizcarra es trasladado al penal Barbadillo. Foto: composición LR
Martin vizcarra es trasladado al penal Barbadillo. Foto: composición LR

El expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo para cumplir con la prisión preventiva de cinco meses, dictada por el juez Chávez Tamariz. En este mismo centro penitenciario se encuentran otros exmandatarios, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Martín Vizcarra en Barbadillo

09:35
14/8/2025

Martín Vizcarra llega al penal de Barbadillo

Sin mayores inconvenientes, el expresidente autoapodado 'lagarto' llegó al establecimiento penitenciario de Barbadillo - la cárcel de los expresidentes para cumplir la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. 

Cabe indicar que Barbadillo estaba habilitado inicialmente para encarcelar como máximo a dos expresidentes. 

09:33
14/8/2025

Cuatro expresidentes del Perú en prisión

Con la llegada de Vizcarra a Barbadillo, son cuatro expresidentes del Perú quienes se reúnen en el penal. Junto a él estarán Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. 

09:15
14/8/2025

Martín Vizcarra es trasladado en camioneta de la PNP

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra dentro de una camioneta de la PNP siendo trasladado hacia el penal de Barbadillo ubicado en el distrito de Ate. Su traslado está siendo resguardado por varias unidades de la Policía. 

