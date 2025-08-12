HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jaime Chincha a precandidato colombiano por bandera en Santa Rosa: "Hay que ser muy miserables para hacer eso"

El periodista cuestionó duramente al aspirante presidencial colombiano por utilizar un acto en la frontera para generar tensión política y ganar visibilidad.

Chincha rechaza acción de precandidato presidencial colombiano. Foto: composición LR
Chincha rechaza acción de precandidato presidencial colombiano. Foto: composición LR

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', criticó la acción del precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, quien este lunes 11 de agosto izó la bandera de su país en territorio peruano en Santa Rosa, Loreto y dijo que lo hace para ganar algún tipo de crédito y visibilidad política. Además, lo calificó de 'miserable'.

"Porque evidentemente el señor quiere ser presidente, y el tema no es un asunto de viejo manual, sino un tema externo, limítrofe, creado de esa forma. Este jala o no jala.

Conocidos, familia, qué sé yo… En Colombia somos pueblos hermanos. Muchas de esas personas dicen: “No hagan caso, Petro está loco. Petro tiene problemas allá, está desprestigiado. No pudo conmemorar el aniversario de la Batalla de Boyacá la semana pasada y se fue a Leticia”, sostuvo.

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

lr.pe

Asimismo, Chincha exhortó a que nadie le tome importancia al precandidato, que aparentemente haría esto con el objetivo de llamar la la atención. Incluso dijo que políticos como él suelen ser malas personas y que está desesperado por obtener cámaras.

"Hay que ser muy miserable para hacer estas cosas: jugar con y entretener escenarios de conflicto. Hay que ser muy mala persona. Sí, ya sé que la mayoría de políticos —con honrosas excepciones— suelen ser personas de mala entraña, pero este señor es un gonorrea de la más baja estofa. Así que no le hagan caso. Esta gente solo busca atención, cámaras y poder. ¿Qué tipo? Bueno, fue alcalde de Medellín", señaló.

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

lr.pe
